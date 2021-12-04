Ключевский район: Под кроной соснового бора
"Леса украшают землю… Они учат человека понимать прекрасное …" Антон Чехов.
Бакаенко Виктор В ключевском бору
Ленточный бор
Зеленою лентой боры устремились на север
Вдоль высохших речек, оставивших серый песок.
Под ласковым солнцем цветет и колышется клевер,
И ветер доносит до нас чудных птах голосок.
Под кронами вечнозелеными дремлющих сосен
Люблю я вразвалку ходить по тропинкам лесным
И слушать, и слышать, как шепчет в травах твоих осень,
Как дятел стучит своим клювом по сучьям сухим.
О, ленточный бор, ты жемчужина нашего края.
О, ленточный бор, в моем сердце ты будешь всегда.
Немного найдется людей, кто, меня понимая,
Всем сердцем лесам пожелает лишь только добра.
Пусть тянутся к солнцу в борах смолянистые сосны,
Пусть радуют всех и не знают вовеки огня…
А если случится, что люди вдруг станут несносны –
За злобу, за черствость других вы простите меня!
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Автор: Виктор Бакаенко