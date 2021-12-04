ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Ключевский район: Под кроной соснового бора

Горняк22
10 часов Ago

"Леса украшают землю… Они учат человека понимать прекрасное …" Антон Чехов.

Бакаенко Виктор В ключевском бору

Ленточный бор

Зеленою лентой боры устремились на север

Вдоль высохших речек, оставивших серый песок.

Под ласковым солнцем цветет и колышется клевер,

И ветер доносит до нас чудных птах голосок.

Под кронами вечнозелеными дремлющих сосен

Люблю я вразвалку ходить по тропинкам лесным

И слушать, и слышать, как шепчет в травах твоих осень,

Как дятел стучит своим клювом по сучьям сухим.

О, ленточный бор, ты жемчужина нашего края.

О, ленточный бор, в моем сердце ты будешь всегда.

Немного найдется людей, кто, меня понимая,

Всем сердцем лесам пожелает лишь только добра.

Пусть тянутся к солнцу в борах смолянистые сосны,

Пусть радуют всех и не знают вовеки огня…

А если случится, что люди вдруг станут несносны –

За злобу, за черствость других вы простите меня!

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Автор: Виктор Бакаенко

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