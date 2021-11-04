Ключевский район: «Пластик – налево, бумага – направо». Алтайский край следует мировым эко-трендам: до конца года под Рубцовском заработает первый в регионе мусоросортировочный комплекс

Объект почти готов: остались мелкие работы, получить разрешение и утвердить тарифы, сообщает Минприроды Алтайского края.

Управление печати и массовых коммуникаций АК Фото

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С помощью специальных сепараторов из мусора будут извлекать металл, органику, стекло. Картон, ПЭТ-бутылки и другое полезное вторсырье будут извлекать вручную. Предприятие сможет перерабатывать по 40 тыс. тонн мусора в год. Что не подлежит переработке — отправят на полигон, расположенный там же. Жители Рубцовска и пригорода не ощутят соседство мусоросортировочного предприятия. 🌿

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Сейчас в регионе — более 30 предприятий по переработке разных видов мусора: от бумаги до пластика и аккумуляторов. Теперь значительная часть сырья туда будет поступать от рубцовского комплекса.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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