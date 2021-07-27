Ключевский район: Первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Турчак: Мы будем вместе решать поставленную Президентом России задачу совершенствования сельских школ

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сегодня, 22 июля, работает в Алтайском крае.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского край Фото

В ходе работы в регионе он побывал в Смоленском районе.

В ходе рабочей поездки Смоленскую среднюю общеобразовательную школу №1 имени Ефима Прокопьевича Ожогина в райцентре посетили Андрей Турчак, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, депутаты Государственной Думы Владимир Шаманов и Даниил Бессарабов, руководители ряда региональных ведомств. Гостей принимали директор школы Владимир Неверов и его коллеги-педагоги, глава района и руководители местных органов власти.

Интерес к сельской школе не случаен. «Президент России поставил задачу на самое ближайшее время: ремонт (и текущий, и в первую очередь капитальный) аварийных школ именно на селе. Нам нужно вместе эту задачу решать. Сейчас готовятся реестры таких школ по каждому региону, будет подготовлена специальная программа с отдельным финансированием на 2022 год и в плановый период 2023 и 2024 гг., которая позволит уделить внимание именно сельским школам. Для любой российской территории школа является точкой жизни на селе: есть школа — есть жизнь, нет школы – жизнь постепенно уходит из населенного пункта», — напомнил собеседникам Андрей Турчак.

Он подробно обсудил с педагогами особенности работы сельской школы, включая ее снабжение учебниками и литературой — как учебной, так и художественной. Педагоги подробно рассказали об организации обучения и внеклассной работы со школьниками, особо отметили, что в последние годы ситуация в регионе меняется — школы ремонтируют, снабжают современным оборудованием. Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко напомнил: только за последние три с половиной года в регионе почти 15 миллиардов рублей направили именно в школы. «Всего у нас более тысячи школ, за три с половиной года 850 объектов образования (80% из них — это школы) отремонтировано или реконструировано. У нас 730 сельских школ, примерно 150 из них сегодня находятся в тяжелом состоянии. 22 школы требуют незамедлительных действий, они находятся в очень тяжелом состоянии. Всего требуется около 22 миллиардов рублей, чтобы максимально быстро привести в порядок эти учреждения образования», — рассказал Максим Костенко.

Андрей Турчак напомнил, что именно сейчас идет сбор предложений в народную программу, которую формирует «Единая Россия». «И в партийной программе, и в федеральной программе, которую формируют по поручению Президента России, отдельной строкой должен быть зафиксирован ремонт школ на селе, тем более, школ, построенных давно — еще в середине XX века. Тему сельских школ мы обязательно продолжим поддерживать и продвигать, будем предусматривать расходы на эти цели в федеральном бюджете», — констатировал Андрей Турчак.

На память о посещении Смоленской средней общеобразовательной школы №1 имени Ефима Прокопьевича Ожогина гостям вручили «Очерки о Смоленском районе», сопроводив подарок пожеланием обязательно возвращаться на эту благодатную землю, встречаться с его гостеприимными жителями.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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