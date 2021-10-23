Ключевский район: Переписчики пошли по дворам

В прошлую пятницу по всей стране стартовала Всероссийская перепись населения.

Н. Гладких Фото

В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте ключевцы смогут по 8 ноября 2021 года. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут. Кроме того, пройти перепись можно на стационарных участках или передать свои данные сотрудникам Росстата во время их визита. В этом случае перепись будет проведена при полном соблюдении правил эпидемиологической безопасности.

На переписном участке №2, который охватывает в райцентре улицы 70 лет Октября, Делегатскую, Лесную, Чапаева и Титова, переписчиком работает Анна Фишер. С собой в сумке у нее, как и у всех переписчиков, лежит паспорт, чтобы по запросу граждан она в любой момент могла подтвердить сведения на бейдже, где указаны ее имя, отчество и фамилия. Также при себе Анна всегда имеет накидку и синий шарф с логотипом Всероссийской переписи, на плече синюю сумку для документов переписи и планшет, в который она заносит ответы граждан. Обязательны для переписчика также средства индивидуальной защиты – здесь свой отпечаток накладывают ковидные ограничения.

Фото Н. Гладких.

Автор: Юлия Антошкина

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