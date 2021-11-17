Ключевский район: Перепись завершена

В минувшее воскресенье, 14 ноября, завершилась Всероссийская перепись населения в Алтайском крае.

Фото из сети Интернет Перепись завершена

Переписчики работали с 15 октября. Результаты масштабного статистического мероприятия позволят получить ценную информацию о жизни региона. Перепись – лучший для государства способ понять кто, где и как живет в России.

Минувшая перепись стала исторической для страны, первой цифровой. Данные со слов жителей региона вносились сразу на планшетный компьютер. Еще одним важным новшеством стала возможность вписать себя в страну самостоятельно, через портал госуслуг.

Жители Алтайского края активно участвовали во Всероссийской переписи населения. Возможностью онлайн-переписи на Госуслугах чаще пользовались в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Также горожане в большей степени предпочитали переписываться на стационарных переписных участках, а в селах чаще ждали переписчика дома. Одними из первых завершили перепись в Бийском, Поспелихинском, Тогульском, Ельцовском, Суетском районах.

Подведение итогов будет подведено в два этапа. Предварительные итоги переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги Всероссийской переписи населения, согласно постановлению Правительства России, будут обнародованы в четвертом квартале 2022 года. Ознакомиться с полученными данными можно будет в свободном доступе на сайте Росстата.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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