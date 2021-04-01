Ключевский район: Перед властью стоят новые задачи

29 марта на оперативном совещании Правительства Алтайского края Губернатор Виктор Томенко потребовал от муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья.

Бакаенко В. Фото

Для части районов края данное требование является достаточно актуальным, но жители Ключевского района настолько душевно и ярко отпраздновали Масленицу, проводив Зиму-Матушку, что в наш далекий уголок края уже пришла настоящая весна, превратив в вешние воды почти все снежные сугробы, да так, что в некоторых местах уже зазеленела травка.

Ну а еще буквально недавно вопрос очистки улиц и тротуаров от снега у глав сельсоветов и в районной администрации стоял на контроле. Главой района Денисом Лесновым задачи по проведению этих видов работ были поставлены перед главам поселений под личную ответственность. Весь процесс был отлажен до тонкостей. За каждой улицей райцентра были закреплены ответственные, которые без сбоев выполняли договорные обязанности по очистке дорожного полотна от снега, а в центре села эти обязанности выполняли работники МУП «Проектирование и благоустройство». В селах района эту обязанность взяли на себя руководители коллективных и крестьянско-фермерских хозяйств, действующие в тесной связке с администрациями сельских поселений.

А сегодня перед администрации района стоят уже другие задачи, которые были рассмотрены на состоявшемся на днях заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое проходило под председательством главы района Дениса Леснова. Это соблюдение водителями, должностными лицами предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, требований нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения и договора на осуществление пассажирских перевозок. Кроме того, члены комиссии проанализировали причины ДТП на дорогах местного значения и утвердили мероприятия по их устранению, а также рассмотрели ситуацию по обеспечению безопасности движения автотранспорта через железнодорожные переезды.

Автор: Виктор Бакаенко

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