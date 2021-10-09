Ключевский район: Педагоги принимали поздравления

В минувшую пятницу в преддверии Дня учителя в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому празднику.

Л. Беккер Фото

В зале собрались преподаватели школ, учреждений дополнительного и дошкольного образования, ветераны педагогического труда. Открыл мероприятие глава района Денис Леснов: «У многих из собравшихся в зале педагогический стаж исчисляется десятками лет, и это дорогого стоит. Годы педагогического труда – это сотни прошедших через ваши руки учеников, тысячи проведенных уроков. Искренне благодарю вас и коллективы, которые вы представляете, за большую работу по воспитанию молодежи в наше непростое время. Спасибо за заботу о детях, за умение организовать и вдохновлять их на добрые дела. Вам доверено будущее нашей страны. Именно поэтому профессия учителя самая главная и важная на земле. Так было, так есть и так будет», – сказал Денис Александрович. В подтверждение сказанного глава района за добросовестный труд и заслуги в сфере образования вручил награды ряду педагогов. Так, медалью «За заслуги перед обществом» был награжден Заслуженный работник культуры, преподаватель Детской школы искусств Николай Рымарь. Звания «Почетный работник воспитания и просвещения» были удостоены Елена Агеенко, ведущий специалист комитета по образованию, и Ирина Катюк, заместитель директора по учебной части Ключевской общеобразовательной школы-интерната. Почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации из рук главы района получили Татьяна Могильная, ведущий специалист комитета по образованию, Анна Палюх, заведующая детским садом «Сказка», Татьяна Дик, воспитатель детского сада «Теремок», Марина Окатенко, учитель географии и биологии Целинной СОШ, Наталья Соколова, учитель немецкого языка этой же школы, и Елена Калачева, воспитатель Ключевской общеобразовательной школы-интерната. Благодарности Министерства образования и науки Алтайского края за заслуги в сфере образования и воспитания были удостоены Ирина Сидоренко, учитель начальных классов КСОШ №1, Наталья Замулина, учитель математики КСОШ №2, Юрий Чернобаев, учитель физики Северской СОШ, Татьяна Сиденко, педагог-психолог детского сада «Теремок», Ольга Сумина, учитель начальных классов Зеленополянской СОШ имени В. Корнева, и Татьяна Степанченко, воспитатель детского сада «Аленушка».

Поздравления и добрые пожелания педагогам района со сцены адресовали также председатель районного Собрания депутатов Николай Заикин и председатель комитета по образованию администрации района Татьяна Китанина. Николай Иванович вручил ряду учителей Почетные грамоты РСД, а Татьяна Ивановна – Почетные грамоты районного комитета по образованию.

Хорошее настроение всем собравшимся в зале в этот день подарили самодеятельные артисты всех возрастов. И это было от души, ведь каждого из них воспитал или еще воспитывает учитель, доброе слово о котором может сказать любой из них.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

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