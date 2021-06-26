ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Ключевский район: Памятная встреча

Горняк22
9 часов Ago

В Ключах на аллее памяти состоялась торжественная встреча ветеранов отдельной орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.

В. Кукуречко Фото

В ней приняли участие ветераны из Славгородского, Кулундинского, Михайловского, Бурлинского, Ключевского районов и города Яровое. 17 июня дивизия отметила 97-летие со дня образования.

Ветеранов поздравил Виктор Гусев, ветеран ОДОН и организатор данного мероприятия. Он пожелал всем присутствующим крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

На торжественном мероприятии было сказано много слов в адрес воинов ОДОН, об их героических подвигах как в мирной жизни, так и в горячих точках. В память о бойцах дивизии, погибших при выполнении служебных и боевых задач, была объявлена минута молчания.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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