Ключевский район: Память почтили турниром

В спортивно-оздоровительном комплексе "Ключи" состоялись соревнования по волейболу, посвященные памяти ветерана локальных конфликтов Богдана Пилицина.

В. Кукуречко Фото

Инициаторами турнира выступили Ключевский лицей профессионального образования и ветераны воздушно-десантных войск Ключевского района.

В турнире приняли участие команды Ключевского лицея профессионального образования, «Дорожник – филиал Ключевской» и ветеранов воздушно-десантных войск.

Поприветствовать участников соревнований пришли Владимир Репкин, депутат АКЗС, директор Ключевского лицея профессионального образования, Евгений Ротэрмиль, глава администрации Ключевского сельсовета, а также мама Богдана – Надежда Пилицина и его близкие родственники. Музыкальный подарок для присутствовавших исполнил Сергей Стадниченко. Перед началом игры в память о Богдане была объявлена минута молчания.

С первых минут спортивных состязаний на площадке разгорелась нешуточная борьба. По физической и тактической подготовке соперники не уступали друг другу. Игроки всеми способами старались не дать упасть мячу на своей площадке. «Чаша весов» попеременно склонялась то в одну сторону, то в другую. Волейбол – командный вид спорта, и поэтому результат может быть достигнут только общими усилиями. Все волейболисты были подготовлены к упорной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующей, ребята старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы.

«Это хорошая традиция – проводить такого рода турниры. Только команд нужно больше, тогда было бы вдвойне интересней и захватывающе», – отметил активный болельщик, ветеран воздушно-десантных войск Алексей Ясько.

В итоге после напряженной борьбы первое место заняла команда Ключевского лицея профессионального образования, на втором – ветераны воздушно-десантных войск, а замкнула тройку лидеров команда «Дорожник – филиал Ключевской».

– Это был классный турнир, – делится своими впечатлениями Николай Бурьянов, участник команды Ключевского лицея профессионального образования. – Проведение турнира такого уровня – это всегда большая ответственность, а когда турнир носит имя земляка, ответственность двойная. И наша команда с ней справилась на «отлично».

Все участники соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.

Кстати, имя нашего земляка Богдана Пилицина носит сегодня Алтайское региональное отделение Союза добровольцев Донбасса.

В.КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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