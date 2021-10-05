Ключевский район: Открываем Россию заново вместе

В минувшие выходные на территории Ключевского района прошла масштабная экспедиция "РоссиЯ-2021", стартовавшая 3 марта этого года в городе Сочи. Цель ее – за 283 дня преодолеть почти 35 тысяч километров вдоль границ нашей Родины.

Л. Беккер Фото

Вот уже семь месяцев участники экспедиции находятся в пути. Шесть ее участников, во главе с руководителем экспедиции, известным российским путешественником Константином Мержоевым, на велосипедах прибыли в наш район, оставив позади республику Алтай и ряд районов Алтайского края (к нам они прибыли со стороны Михайловки).

На границе нашего района возле села Покровка их тепло встретили самодеятельные артисты и заместитель главы района Любовь Зюзина.

На следующий день, в воскресенье, участники экспедиции встретились с учащимися Северской СОШ. Ее руководитель Константин Мержоев, известный российский путешественник, очень интересно расскзал о ходе экспедиции, сопроводив рассказ видеороликами с просторов России, где они уже побывали.

Гости побывали в единственном в России музее леса, где интересную экскурсию провела его заведующая Валентина Васильевна Пашкова.

Во второй половине дня участники экспедиции продолжили свой веломаршрут, направившись в соседний Кулундинский район.

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Автор: Людмила Беккер

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