Ключевский район: Отдыхают с пользой

"5-я трудовая" – так называется ежегодная акция службы занятости населения, предусматривающая организацию временного трудоустройства подростков в период летних каникул.

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Именно она дает возможность ребятам совместить летний отдых с полезным делом, заработать самостоятельно первые деньги и сформировать свой собственный бюджет, способствует повышению интереса к получению первых трудовых и профессиональных навыков. Социальную пользу занятости молодежи, особенно в период каникул, не стоит недооценивать, и потому с каждым годом число желающих работать в свободное от учебы время растет.

Ключевской центр занятости населения совместно с администрацией Ключевского района, отделом по образованию и молодежной политике ежегодно занимается вопросами временного трудоустройства подростков в летний период. Из местного бюджета постоянно выделяются средства на создание временных рабочих мест для несовершеннолетних. В этом году на эти цели муниципалитет выделил 301700 рублей. Материальная поддержка из средств краевого бюджета – 96386 руб. Оплата труда несовершеннолетних, занятых в пятой трудовой, производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Службой занятости нашего района 52 договора заключено на июнь и уже 38 – на июль. За двенадцать рабочих дней, а именно столько будут трудиться ребята, каждый получит заработную плату.

Стоит отметить, что приоритетным правом участвовать во временной занятости имеют подростки, находящиеся в сложной жизненной ситуации и состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Центр занятости населения Ключевского района выражает благодарность всем образовательным организациям района, принявшим участие в программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан», и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Автор: Л. Самусева, директор Ключевского центра занятости

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