Ключевский район: От юбилея к юбилею

Село Петухи отметило юбилейный день рождения.

В. Кукуречко Фото

В минувшую субботу село Петухи отпраздновало свой 140-летний юбилей. С самого утра в центре села заиграла веселая музыка, да и погода не подвела: светило яркое солнце, дул легкий теплый ветерок.

На большой праздник собрались все: и те, кто сегодня живет в селе, и те, кто уехал, но всегда помнит свою малую родину. День села – это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи односельчан, которые непременно знают и друг друга, и друг о друге все. В этот праздничный день теплые слова были посвящены Петухам и петуховцам, и никто не остался без внимания.

Чтобы отпраздновать юбилейную дату своей малой родины, сельчане собрались на празднично украшенной площади перед администрацией сельсовета. Десятки автомобилей со всех окрестностей выстроились в ряды. Взрослые и дети с интересом рассматривали фотографии на стендах. Особое внимание привлекли стенды о прошлом села, где каждый вглядывался в фотографии, искал на них знакомые лица и вспоминал своих дедов и прадедов. Также никого не оставила равнодушным информация о школе, об участковой больнице, о фермерских хозяйствах, о спортивной жизни села, о пекарне… Каждый стремился сделать фото со стендом своей семьи и на фоне арт-объекта «Я люблю Петухи». Детвора вволю резвилась на батутах, угощалась попкорном, сладкой ватой, принимала участие в различных детских развлекательных мероприятиях, а взрослые могли отведать вкусного и ароматного шашлыка. И куда ни глянь – всюду счастливые лица людей, на один день отвлекшихся от постоянных сельских забот.

Праздничное мероприятие началось концертной программой «С любовью, верой и надеждой, цвети мое село!», подготовленной сотрудниками районного Дома культуры под чутким руководством бывшей жительницы села Петухи Любови Симоненко. Первые поздравления в адрес села и его жителей прозвучали от заместителя главы района по социальным вопросам Любови Зюзиной. Она пожелала петуховцам здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях. Затем на сцену были приглашены Николай Заикин, председатель Ключевского районного Собрания депутатов, Владимир Репкин и Наталья Цепенко, депутаты АКЗС, Владимир Чеканов, начальник филиала Ключевской ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ». А встречали гостей в духе старых добрых традиций – хлебом с солью. Приглашенные гости вручали почетные грамоты тем, кто своим трудом прославляет родное село. Глава села Владимир Бобов вручил также благодарственные письма односельчанам за активное участие в жизни села. Ну а на сцене один номер сменялся другим, зрители тепло встречали артистов, которые от души пели и танцевали. Свои песни сельчанам дарили вокальный ансамбль «Мелодия», Наталья Марченко, Сергей Карпучев, Елена Шило, Ульяна Скороходова, Алексей Наливкин, Николай Любарский, Анатолий Кравчук и другие. Особым подарком для жителей и гостей села стало выступление Кучукского народного хора украинской песни из Родинского района.

Между номерами на сцене чествовали долгожителей, тружеников села, юбилейных молодоженов, победителей конкурса на лучшее подворье.

В это же время в сельском Доме культуры проходила выставка декоративного творчества местных рукодельниц. Также были организованы и спортивные состязания. Петуховская сельская общеобразовательная школа им. С.А. Чиганова в этот день распахнула свои двери для выпускников разных лет. По понятным причинам не у всех получилось приехать, чтобы встретиться с одноклассниками, учителями.

Праздник продолжился вечерней дискотекой, а завершился праздничным фейерверком, который рассыпался в ночном небе яркими красками, оставляя в душе каждого сельчанина добрые воспоминания и надежду на будущее их родного села. День пролетел быстро, насыщенный приятными встречами, впечатлениями. Иногородние жители отъезжали в места проживания, грустно глядя на дорогие сердцу места детства и юности. И куда бы судьба и далее их не забрасывала, они всегда душой будут стремиться к родным местам.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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