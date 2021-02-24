Ключевский район: От рядового до младшего командира

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ГОРНЯК22 25.02.2021

День защитника Отечества вместе со всеми будет отмечать и ключевец Данил Мельников.

Н. Гладких Фото

Несколько месяцев назад Данил вернулся домой в звании младшего сержанта, отслужив положенный год в рядах Российской армии. Его служба проходила в одной из частей войск национальной гвардии в закрытом городе Сарове Нижегородской области, ранее известном как Арзамас-16. Этот город входит в список городов закрытого типа государственной корпорации «Росатом». Во время службы в армии Данил исполнял обязанности водителя, а за два месяца до увольнения в запас был назначен командиром первого отделения первого взвода автомобильной роты грузовых машин.

Были мысли у Данила продолжить службу по контракту, но он все же вернулся в родные края. Но навыки, полученные им на службе в армии, ему пригодились. Сегодня он работает в филиале Ключевской ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» машинистом автогрейдера. Данил увлекается спортом, является членом хоккейного клуба «Дорожник-братья Камозины», который в этом году в районном первенстве по хоккею с шайбой завоевал первое место.

Стоит добавить, что в этом году войска национальной гвардии отмечают пятилетие со дня образования, а учитывая, что их предшественниками являются внутренние войска и внутренняя стража, то вполне резонно говорить о 210-летнем юбилее.

Фото Н. Гладких.

Автор: Виктория Кукуречко

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