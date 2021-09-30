Ключевский район: Остановись, мгновение!

Завершилась большая избирательная кампания 2021 года, подсчитаны голоса, определены депутаты новых созывов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

В. Бакаенко Фото

К сожалению, на страницах «Степного маяка» мы не смогли разместить все фотоснимки, сделанные в ходе трехдневного голосования, поэтому для обозрения читателей выставляем их на сайте газеты. Здесь можно найти и те моменты, когда избирательные участки только открывались, и когда шел подсчет голосов, и как голосовали ключевцы, и как в территориальной избирательной комиссии шел прием документов, заполнялись итоговые протоколы. Много интересного запечатлела фотокамера.

Ну а вам, уважаемые читатели, мы предлагаем дополнить наш фотоальбом своими фотографиями, чтобы он стал еще более интересным. Свои фотографии вы можете присылать по электронному адресу: klc_mayk@mail.ru с пометкой «В фотоальбом «Выборы 2021».

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Автор: Виктор Бакаенко

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