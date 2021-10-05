Ключевский район: Операми не рождаются

Ее романтический оттенок, созданный в разного рода сериалах, не отражает в полной мере кропотливую, тяжелую, а порой и опасную работу полицейских.

Л. Беккер Фото

Рабочий день опера не ограничивается восьмичасовым рабочим днем, порой он затягивается на сутки, а то и больше. Все зависит от того, какого рода преступление предстоит раскрыть. А чтобы был результат, сотрудники этого подразделения должны обладать определенными деловыми качествами. Ну, во-первых, у него должна «варить» голова, во-вторых – он должен быть психологом с развитой интуицией, чтобы уметь находить у потерпевших и подозреваемых те черты, на которые в нужное время можно «нажать» и получить результат. А еще он должен уметь быстро ориентироваться в сложной ситуации и принимать единственно правильное решение. Ведь от этого порой может зависеть и жизнь человека.

Александра Безрукова, оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции по Ключескому району, можно назвать молодым специалистом в подразделении. 15 октября будет ровно год, как от трудится в этом качестве. А до этого он проходил службу в должности старшего участкового уполномоченного полиции, на которую был назначен в 2019 году сразу после окончания Барнаульского юридического института МВД России, куда поступил в 2014 году сразу после окончания школы. Сам Александр родом из Белокурихи. Именно туда он и должен был вернуться согласно контракту. Но, как оказалось, на момент окончания вуза вакансий в горотделе не было. И приехал Александр вместе с женой в степной Ключевской район, откуда родом его супруга. Место назначения ему сразу пришлось по душе, коллектив – тоже. И за короткое время прохождения службы Александр уже успел зарекомендовать себя наилучшим образом, по словам заместителя начальника отделения по оперативной части майора полиции Александра Ротэрмиля. «Его отличают высокая работоспособность и чувство ответственности, – говорит Александр Александрович, – он работает на результат. За истекший период этого года им раскрыто порядка 20 преступлений, часть из них – довольно сложные».

Раскрываются преступления по-разному. Иногда его можно за час раскрыть и задержать злоумышленника, а иногда бывает и месяцами приходится решать преступный «ребус». Конечно, статистика совершаемых в районе преступлений отличается от городских сводок. » У нас в основном превалируют кражи, – говорит Александр, – понятно, что кражи бываю разные, но я считаю, что независимо от того, что украдено – баллон газовый или сейф с деньгами, преступление должно быть раскрыто, а тяжесть содеянного уже определит суд».

Профессия оперуполномоченного требует ежедневного общения с большим количеством людей разных возрастов и уровня образования. И здесь очень важно, чтобы сотрудник легко находил контакт с населением, вызывал у него доверие и желание помочь. «Я не кабинетный работник, – продолжает говорить Александр, – мне нравится общаться с людьми, хотя отношение к нам разное – одни доброжелательны, другие – не очень. А что делать, не совсем еще наши граждане полиции доверяют, но таких немного».

Работа в уголовном розыске требует от Александра, как впрочем и от его коллег, много времени проводить на службе. Стабильного графика здесь нет. Ведь преступления совершаются в любое время суток: и в будни, и в выходные. Как следствие, Александр редко бывает дома. И здесь очень важно, какой «тыл» у опера. У Александра – надежный. Его всегда ждут жена Вика и трехлетний сынишка Ярослав. Так что 5 октября – День сотрудников уголовного розыска – праздник в семье общий.

Л. БЕККЕР, фото автора.

Автор: Людмила Беккер

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