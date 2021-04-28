Ключевский район: Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Алтайского края в 2021 году увеличится на 4 миллиарда рублей

Об этом сегодня, 27 апреля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил на торжественном мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления и 15-летию Ассоциации "Совет муниципальных образований Алтайского края".

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Виктор Томенко подчеркнул, что «в Алтайском крае давно сложились очень конструктивные, взаимоуважительные отношения между Правительством края и органами муниципальной власти – теми, кто работает на земле, на местах». В органах местного самоуправления края трудятся почти 14 тысяч человек – муниципальных служащих и депутатов.

Особые слова благодарности были сказаны в адрес ветеранов, стаж муниципальной работы которых составляет не одно десятилетие. В их числе глава Солтонского района Михаил Лудцев (44 года муниципальной службы), глава Табунского района Виктор Швыдкой (40 лет), бывший глава Павловского района Николай Золотарев (43 года), бывший заместитель главы г. Барнаула Игорь Перемазов (42 года).

Губернатор акцентировал внимание на том, что в целом увеличивается объем финансовой помощи муниципалитетам из краевого бюджета. «Объем межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в текущем году превысит 40 миллиардов рублей, это на 4 миллиарда больше к уровню 2020 года, который тоже шел с превышением. Мы будем в этом направлении работать», — заверил Губернатор.

Так, с начала текущего года из краевого бюджета муниципальным образованиям дополнительно выделено более 480 миллионов рублей. Из них свыше 116 миллионов рублей — на обеспечение бесперебойного тепло- и водоснабжения. Почти 90 миллионов рублей – на исполнение расходных обязательств. Буквально накануне ещё почти 280 миллионов рублей направлено на стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности и результативности деятельности.

Останавливаясь на приоритетных задачах 2021 года, Виктор Томенко отметил вакцинацию населения, проведение Всероссийской переписи населения, выборной кампании. Продолжается перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг. «Во время заседания Президиума Госсовета Президент России принял решение и дал поручение начать в регионах реализацию Национальной социальной инициативы, которая предполагает еще большее повышение качества обслуживания людей, предоставления услуг и, что немаловажно, с использованием современных средств связи и цифровых технологий», — напомнил Виктор Томенко.

Губернатор особо поблагодарил всех работников органов местного самоуправления за совместную работу в условиях пандемии. «Непредсказуемость, большая степень неопределенности тяжелейшей задачей легла и на плечи местной власти. То, что удалось сдержать на определенном уровне пандемию и противостоять ей – большая ваша заслуга», — сказал Виктор Томенко.

Обращаясь ко всем присутствующим, глава региона подчеркнул важность единой, совместной работы. «В конечном итоге работаем мы для края, для людей – чтобы жизнь с каждым годом становилась хотя бы немного лучше. Дальше – вместе, и этого девиза мы будем придерживаться», — подчеркнул Губернатор. Свою особую роль в обмене информацией, лучшими практиками, достижении успехов играет и Ассоциация «Совет муниципальных образований Алтайского края».

Виктор Томенко также вручил награды Алтайского края представителям специалистам органов местного самоуправления.

Почетного звания «Заслуженный работник органов государственного и муниципального управления Алтайского края» удостоена начальник архивного отдела администрации Поспелихинского района Тамара Москалева.

Медалью «За заслуги в труде» награждены: управляющий делами администрации Курьинского района Наталья Катаева, председатель комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Новичихинского района Татьяна Уранова.

Почетной грамоты Правительства Алтайского края удостоены: глава Сростинского сельсовета Бийского района Денис Гаврилин, глава Озерского сельсовета Тальменского района Сергей Кузякин, председатель правового комитета администрации города Барнаула Екатерина Шаповалова, глава Угловского района Валерий Шефер.

Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрены: глава администрации Арбузовского сельсовета Павловского района Ирина Вохминцева, специалист первой категории администрации Востровского сельсовета Волчихинского района Марина Гнедюкова, управляющий делами администрации Шипуновского района Ольга Панкова, заместитель главы администрации Лушниковского сельсовета Тальменского района Надежда Чернышева, глава Научногородокской сельской администрации Ленинского района города Барнаула Елена Широких.

Почетного знака Общероссийского Конгресса муниципальных образований удостоены глава Целинного района Виктор Бирюков, глава Завьяловского района Николай Губерт, глава города Алейска Иван Маскаев.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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