Ключевский район: О размерах денежных вознаграждений за добровольно сданное оружие и боеприпасы

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Отделение лицензионно — разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю доводит до населения, что на территории Алтайского края проводится мероприятие по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в период с 1 января по 15 декабря 2021 года.

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся оружие (пригодное либо не пригодное для стрельбы), боеприпасы и взрывчатые материалы

1. За каждую единицу сданного:

Огнестрельного оружия с нарезным стволом — от 3300 до 6500 руб.

(включая самодельное, признанное оружием)

Огнестрельного гладкоствольного оружия — от 2500 до 5000 руб.

(включая самодельное, признанное оружием)

Травматическое оружие -от 650 до 1650

Газового, сигнального, травматического оружия — от 500 до 1000 руб.

2. За патроны (1 шт.):

Всех калибров, — 6 руб.

(кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых)

малокалиберный патрон (1шт) — 3 руб.

3. За взрывные устройства, взрывчатые вещества и

средства инициирования взрыва (кроме учебных и имитационных):

Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) — 3300 руб.

Самодельные взрывные устройства (1 шт.) — 800 руб.

Тротил и другие боевые взрывчатые вещества

(100 гр.) (в т.ч. вещества, содержащие тротил, гексоген, ТЭН) — 1600 руб.

Взрывчатые вещества промышленного назначения

на основе аммиачной селитры (1кг.) — 2000 руб.

Запалы, детонаторы (1 шт.) — 160 руб.

Детонирующие шнуры (1 пог. м) — 160 руб.

Примечание: за сданные стволы к огнестрельному оружию, назначается денежное вознаграждение в размере 50% от установленных размеров.

Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

По интересующим Вас вопросам обращаться к начальнику ОЛРР Управления Росгвардии по Алтайскому краю С.В. Безруковой, телефон рабочий: 83856422315

Начальник ОЛРР

майор полиции С.В. Безрукова

Автор: С.В. Безрукова, начальник ОЛРР, майор полиции

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