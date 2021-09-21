Ключевский район: О размерах денежных вознаграждений за добровольно сданное оружие и боеприпасы
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Отделение лицензионно — разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю доводит до населения, что на территории Алтайского края проводится мероприятие по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в период с 1 января по 15 декабря 2021 года.
РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
гражданам, сдавшим незаконно хранящиеся оружие (пригодное либо не пригодное для стрельбы), боеприпасы и взрывчатые материалы
1. За каждую единицу сданного:
Огнестрельного оружия с нарезным стволом — от 3300 до 6500 руб.
(включая самодельное, признанное оружием)
Огнестрельного гладкоствольного оружия — от 2500 до 5000 руб.
(включая самодельное, признанное оружием)
Травматическое оружие -от 650 до 1650
Газового, сигнального, травматического оружия — от 500 до 1000 руб.
2. За патроны (1 шт.):
Всех калибров, — 6 руб.
(кроме малокалиберных, холостых, газовых и шумовых)
малокалиберный патрон (1шт) — 3 руб.
3. За взрывные устройства, взрывчатые вещества и
средства инициирования взрыва (кроме учебных и имитационных):
Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) — 3300 руб.
Самодельные взрывные устройства (1 шт.) — 800 руб.
Тротил и другие боевые взрывчатые вещества
(100 гр.) (в т.ч. вещества, содержащие тротил, гексоген, ТЭН) — 1600 руб.
Взрывчатые вещества промышленного назначения
на основе аммиачной селитры (1кг.) — 2000 руб.
Запалы, детонаторы (1 шт.) — 160 руб.
Детонирующие шнуры (1 пог. м) — 160 руб.
Примечание: за сданные стволы к огнестрельному оружию, назначается денежное вознаграждение в размере 50% от установленных размеров.
Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
По интересующим Вас вопросам обращаться к начальнику ОЛРР Управления Росгвардии по Алтайскому краю С.В. Безруковой, телефон рабочий: 83856422315
Начальник ОЛРР
майор полиции С.В. Безрукова
Автор: С.В. Безрукова, начальник ОЛРР, майор полиции