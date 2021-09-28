Ключевский район: О ходе уборочных работ в регионе рассказал сегодня, 27 сентября, министр сельского хозяйства Александр Чеботаев на оперативном совещании в Правительстве края

В настоящее время из-за погодных условий напряженная ситуация по уборке зерновых фиксируется в ряде территорий на северо-западе региона (Бурлинский, Панкрушихинский, Крутихинский, Немецкий национальный районы) и в ряде районов Центральной зоны.

А. Червяков Фото

В целом на сегодня зерновые и зернобобовые убраны с площади 2,9 миллиона гектаров (89 процентов). Валовой сбор зерна составил 4,7 миллиона тонн. В сравнении с результатами прошлого года на аналогичную площадь сбор зерна в этом году выше на 800 тысяч тонн.

«В хозяйствах завершается обмолот зернофуражных культур – ячмень и овес убраны почти со 100 процентов площадей. Яровая пшеница убрана почти с 90 процентов площадей. Гречиха обмолочена на 50 процентах площадей, урожай зерна составляет 290 тысяч тонн», — сообщил министр.

Сахарную свеклу в крае выкопали с 40 процентов площадей, на перерабатывающее предприятие отгружено 400 тысяч тонн корнеплодов. Урожайность культуры в данный момент составляет 467 центнеров с гектара.

Рапс в Алтайском крае обмолочен на 135 тысячах гектаров (85 процентов), лен масличный – на 125 тысячах гектаров (60 процентов).

По заготовке кормов сельхозтоваропроизводители вышли на показатель в 100 процентов — запасено по 24,4 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Кормозаготовка продолжается, хозяйства готовят силосные корма.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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