Ключевский район: Новый инжиниринговый центр в Алтайском крае позволит эффективно решать задачи по выполнению стратегии социально-экономического развития Алтайского края

Инжиниринговый центр Химбиомаш начнет работать на базе АлтГТУ в этом году. Он создан при поддержке Правительства Алтайского края с привлечением 84 млн. рублей из федерального бюджета.

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Об этом сегодня, 10 марта, на заседании Правительства Алтайского края, посвященном обсуждению стратегии развития региона, рассказал председатель совета ректоров образовательных организаций высшего образования Алтайского края и Республики Алтай, ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Андрей Марков. Заседание Правительства провел Губернатор края Виктор Томенко.

Андрей Марков также добавил, что более 35 миллионов рублей — почти половина вузовского бюджета на науку — формируется за счет проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по заказам промышленных предприятий. «Существенно упрощает взаимодействие тот факт, что университет входит в состав четырех краевых промышленных кластеров: аграрного машиностроения, биофармацевтического, энергомашиностроения и композитного кластера, а в пятом кластере — Барнаульском химическом — мы имеем статус партнера. Это, на мой взгляд, обеспечивает самый короткий путь для внедрения научных разработок в производство», – подчеркнул Андрей Марков.

По его словам, у вузов Алтайского края имеется значительный потенциал, и они должны подключиться к решению задач по реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

В частности, высшие учебные заведения ведут подготовку высококвалифицированных технических кадров для организаций края. Андрей Марков отметил, что кадровый состав региональных промышленных предприятий таких ведущих отраслей как все виды машиностроения, приборостроение, производство кокса, химических веществ, энергетика более чем на 50% состоит из выпускников технического университета.

Кроме этого, для сопровождения процесса создания новых производств и инновационных продуктов, внедрения сквозных цифровых технологий совместно с предприятиями региона постоянно реализуются программы дополнительного профессионального образования.

«Только в 2020 году по заявкам Союза промышленников Алтайского края и Министерства промышленности и энергетики были реализованы программы повышения квалификации и переподготовки специалистов предприятий с охватом более чем 250 человек», — сообщил ректор Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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