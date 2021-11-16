Ключевский район: Новый хранитель
В начале ноября приказом директора Ключевского многофункционального культурного центра хранителем музейных ценностей районного краеведческого музея вместо ушедшей на заслуженный отдых Зои Александровны Костюковой назначен Борис Павлович Гуков.
Н. Гладких Б. Гуков
Борис Павлович имеет высшее образование, долгое время работал историком в КСОШ № 2. Занимается краеведением, является организатором сайта «Ключи краеведческие», где всегда можно взять необходимую информацию по истории нашего района.
Автор: Людмила Беккер