Ключевский район: Новые рынки сбыта и равные логистические условия названы главными задачами развития АПК Алтайского края

Сегодня, 10 марта, на заседании Правительства края под председательством Губернатора Виктора Томенко обсудили Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

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Основные векторы развития сельского хозяйства обозначил министр Александр Чеботаев. Он напомнил, что аграрная отрасль создает более 13% валового регионального продукта и обеспечивает занятость 12% населения. «Алтайский край входит в ТОП-15 крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в России. В этой связи в Стратегии пространственного развития России наш регион определен в качестве перспективного агропромышленного центра», — отметил министр сельского хозяйства края.

По его словам, в растениеводстве до 2035 года приоритетными останутся зерновое, свеклосахарное производство, а также производство маслосемян. Тенденция наращивания производства масличных культур сохраняется в последние годы. За последнее пятилетие показатель вырос в 2,5 раза, в том числе сбор сои в 7 раз, рапса в – 5, льна масличного – в 3 раза. Это обусловлено ростом экспортных поставок – на долю масличных культур приходится 30% всего экспорта АПК региона. «Учитывая, что приоритетом экспорта являются продукты высокого передела, дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственных культур предполагает увеличение мощностей по их переработке в крае: по маслосеменам до 700 тыс. тонн, по сахарной свекле до — 1,5 млн тонн», — сказал он.

В животноводстве неизменными приоритетами останутся молочное и мясное скотоводство как экономически и социально значимые подотрасли, которые позволяют сохранять село и занятость сельского населения. Значимую роль в реализации стратегии АПК также отведут развитию свиноводства и птицеводства. Наряду с поддержкой средних и крупных хозяйств будет продолжена грантовая поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной потребительской кооперации.

«Важнейшие условия реализации стратегии — продолжение инновационного развития отрасли, основанное на активной технической и технологической модернизации производства, внедрении новейших научных достижений в области генетики и селекции, рациональном использовании сельскохозяйственных земель и развитии кадрового потенциала», — отметил Александр Чеботаев.

Среди задач развития отрасли он также назвал дальнейшую работу с федеральным центром по созданию равных логистических конкурентных условий.

Начальник управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков отметил, что на протяжении 16 лет перерабатывающая отрасль демонстрирует положительную динамику выпуска продукции.

Дальнейшее увеличение объемов производства мясной отрасли связано с обеспечением переработки продукции новых животноводческих комплексов по производству свинины, мяса птицы и говядины.

Наращивание производства молочных продуктов сдерживается наличием сырья. «На сегодняшний день, производственные мощности молокоперерабатывающих предприятий загружены на 46%, в том числе алтайским молоком на 40%. Их суммарная величина составляет свыше 2 млн. тонн, а на переработку ежегодно поступает не более 1 млн. тонн. Поэтому обозначенный в Стратегии целевой показатель производства молока в объеме 1,4 млн. тонн вполне способны полностью переработать имеющиеся предприятия. Обеспечить развитие отрасли возможно только при условии создания новых предприятий по производству сырого молока и роста продуктивности животных на действующих фермах», — считает начальник управления.

Рост производства в мукомольно-крупяная промышленности отрасли возможен за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции зернопереработки в соответствии с современными трендами в питании, включая создание производств по глубокой переработке зерна.

Александр Большаков назвал неотъемлемым вопросом, связанным с наращиванием производства пищевых продуктов, проблему сбыта. Резервы внутреннего потребления продовольствия почти исчерпаны. Перспективы расширения сбыта продукции в значительной мере связаны внешним рынком.

«В крае успешно реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». Так по итогам 2020 года, даже в условиях ограничений, связанных с пандемией короновирусной инфекции, удалось нарастить объем экспорта продовольствия до 350 млн. долларов США, что составляет 120% к уровню 2019 года и в 1,4 раза превышает плановые параметры регионального проекта. В текущих условиях драйвером экспорта продукции АПК считаем развитие отправки грузов контейнерными поездами. Использование таких агроэкспрессов позволяет сократить сроки доставки российской пищевой продукции, например, в Китай», — отметил Александр Большаков.

За последние 2 года из Алтайского края в Китай было отправлено более 40 контейнерных поездов (это около 100 тысяч тонн грузов) с мукой, растительным маслом и маслосеменами.

При этом, считает Александр Большаков, использование действующих мер государственной поддержки экспорта помогает сократить расходы на производство, сертификацию и транспортировку продукции и позволяет осуществлять экспорт с учетом существующей высокой конкуренции на мировых рынках.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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