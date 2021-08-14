Ключевский район: Необязательно в больнице

В настоящий момент в районе, как и по всей стране, продолжается вакцинация населения, поскольку именно вакцина формирует устойчивый противоинфекционный иммунитет к коронавирусу.

Л. Беккер Фото

И хотя она не является стопроцентной гарантией от болезни, отечественные препараты, применяемые при вакцинации, помогают легче переносить коронавирусную инфекцию и переболеть дома, а не в «красной зоне» на реанимационной койке.

Сегодня наши медики ставят прививки не только в условиях райбольницы. Ими используются и такие формы работы с населением, как вакцинация в сельских ФАПах и выезд с этой целью в организации района. На прошлой неделе выездной фельдшерский пункт работал в райцентре на площади перед администрацией района, где любой желающий, а таких собралось немало, мог сделать себе прививку от коронавируса.

Напомним, что в настоящий момент в районе вакцинация проводится отечественной вакциной «Спутник V», комбинированным двухкомпонентным препаратом, разработанным научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в основе него – аденовирус со встроенным генетическим компонентом SARS-CoV-2, безопасным для человека.

На 11 августа всего в районе этой вакциной привито первично 2987 человек, повторно – 2167. Недавно в Ключевскую ЦРБ поступило сто доз вакцины «Спутник лайт», которая идет на вакцинацию первично медработников и ревакцинацию граждан, ранее полностью прошедших вакцинацию не менее 6 месяцев назад.

Л. БЕККЕР.

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Автор: Людмила Беккер

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