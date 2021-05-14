Ключевский район: «Неделя безопасности» проходит в Алтайском крае

С 10 по 16 мая на территории всей России проходит Неделя безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Она организована при поддержке Совета Безопасности страны по инициативе МЧС России. В Алтайском крае в течение недели Главным управлением МЧС России по субъекту Российской Федерации, другими надзорными органами различных ведомств также запланированы различные акции, информационно-пропагандистские и обучающие мероприятия.

Цель всероссийской Недели безопасности – привлечь внимание населения к вопросам комплексной безопасности, вовлечение органов власти, наделенных полномочиями регионального и государственного контроля (надзора), муниципального контроля в совместную работу.

Тесное сотрудничество различных министерств и ведомств позволит, в первую очередь, направить общие усилия на профилактику рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, объектам различной формы собственности и сферы деятельности. Для этого планируется организовать обсуждения и консультирования по вопросам соблюдения требований безопасности, разъяснительную работу среди граждан по обучению правилам поведения в различных ситуациях в природной и техногенной среде.

Главная задача акции – предупреждение гибели людей, особенно детей, пожилых граждан и имеющих ограниченные возможности здоровья, при пожарах, авариях, несчастных случаях и иных происшествиях в жилом секторе, на производстве, при посещении мест массового пребывания и скопления людей, в пределах населенных пунктов и в природной среде, на водных акваториях.

Одновременно с «Неделей безопасности» в Московской области с 12 по 16 мая будет проходить XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021». Это ведущий российский выставочный проект федерального уровня. Он ориентирован на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности. Организаторами мероприятия являются МЧС России и МВД России. В рамках научно-деловой программы салона запланировано проведение свыше 60 общественно-значимых конгрессно-выставочных мероприятий, а также международное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, представителей корпуса сил СНГ.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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