Ключевский район: Не стоит верить слухам

В настоящий момент продолжается капитальный ремонт КСОШ №1, который стал возможен благодаря краевой адресной инвестиционной программе (КАИП). На эти цели из краевого бюджета было выделено 54 миллиона рублей.

Л. Беккер Фото

Учебный год учащиеся этой школы по объективным причинам начали в КСОШ №2, где занимаются во вторую смену. По контракту, который был заключен школой с ООО «СК ПРОФЛИДЕР», работы по первоначальному плану должны были завершиться к 31 сентября текущего года. Уже средина октября, работы продолжаются. Об их ходе мы попросили рассказать Александра Горбатенко, директора КСОШ № 1.

– В рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ у подрядчика есть возможность продлить контракт. Они этим правом воспользовались, и в настоящий момент работы по ремонту школы идут полным ходом. В принципе – все по плану. График выполнения работ соблюдается, что подтверждается документами, которые готовит ООО «Алтайстройзаказчик» – компания, которая оказывает услуги строительного контроля в рамках капитального ремонта, еженедельно посещающая объект и отслеживающая объем выполненных работ. А он действительно очень большой, ведь школа изнутри практически вся демонтирована. В настоящий момент уже практически 70 процентов работ выполнены – заменены полы, установлены гипсокартонные перегородки, откосы, подоконники. На этой неделе начнется заливка пола в кабинетах финишным слоем, на который впоследствии будет уложен линолеум. Установлены противопожарные двери, кабинетные в наличии и также скоро займут дверные проемы. Протянута электрика, в том числе пожарная и охранная сигнализации, установлено видеонаблюдение. Остались работы по нанесению финишного слоя на потолках и стенах, после чего все розетки и выключатели будут выведены в отведенные для этого места. Запущена система отопления, опробована, проверена – функционирует нормально. На данный момент большой объем работ выполнен и в спортивном зале.

Работы на территории практически завершены. Плитка уложена, асфальт на месте, газон засеян, крыльцо эвакуационное готово. Осталось завершить работы по установке забора, материал для этого уже доставлен на объект.

Срок окончания работ подрядчик определил на конец ноября. Продлевать его намерений нет. На объекте в настоящий момент трудится бригада порядка 25 человек. Если будет необходимость, подрядчик число работающих увеличит. Отмечу, что работы выполняются качественно, за этим четко следит строительный контроль, если где-то возникают вопросы, недостатки устраняются сразу же. Данная строительная организация присутствует на рынке не первый год, за это время зарекомендовала себя как ответственный подрядчик с хорошей репутацией.

Что касается финансирования работ. Я не знаю, на каких «лавочках» рождаются слухи о недофинансировании. Есть специалисты, которые за это отвечают, и сегодня все это четко отслеживается и просматривается. Оплата проводится по факту выполненных работ, объем которых завершен и проверен строительным контролем, после чего и подписывается документация на перечисление средств.

Конечно, если кто-то и зайдет сейчас в школу, ему может показаться, что работ на объекте еще много. И все же они движутся к финишу.

Подготовила Л. БЕККЕР.

Автор: Людмила Беккер

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