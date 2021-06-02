Ключевский район: Не останавливаясь на достигнутом

Значимым событием была ознаменована прошлая неделя для системы образования нашего района.

Л. Беккер Фото

На базе Ключевской общеобразовательной школы №1 в рамках краевого проекта прошел «День Министерства».

Данный проект в регионе начал реализовываться с 2019 года, а инициатором такого формата работы с образовательными учреждениями муниципалитетов выступило Министерство образования и науки края. Цель его – познакомиться на местах с вопросами и проблемами системы образования, узнать работающих в ней людей, оказать методическую помощь педагогическому сообществу.

В рамках «Дня Министерства» с командой его специалистов в Ключи прибыла заместитель министра образования Лариса Терновая. Помимо краевых специалистов в Ключи приехали представители образовательных учреждений соседних Кулундинского и Табунского районов. Также в работе педагогического форума.

Приняли участие глава Ключевского района Денис Леснов, его заместитель по социальным вопросам Любовь Зюзина, родительская общественность и обучающиеся. Рабочая программа мероприятия была очень насыщенной и большая часть его проходила на базе КСОШ №1. Перед началом пленарного заседания заместитель министра прошла по школьным аудиториям этого образовательного учреждения, новой пристройке, которая была сдана к началу 2020-2021 учебного года. В результате этого учащиеся школы получили не только дополнительно классы, но и новую столовую, а также актовый зал, соответствующие всем предъявляемым требованиям.

Пленарное заседание открыл глава района Денис Леснов, который в целом рассказал о системе образования. «Это самый большой сегмент социальной сферы в районе, сказал он, – 11 школ, пять детских садов, где обучается 2394 ребенка, работает 552 сотрудника, из которых 276 – педагоги». Отметил глава и тот факт, что более 70 процентов районного бюджета направляется в систему образования. Акцентировал внимание в своем выступлении Денис Александрович и на том, что «качеству образовательного процесса способствует реализация регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в рамках которого продолжается оснащение школ современным оборудованием. Так, благодаря Правительству Алтайского края и Министерству образования Алтайского края школы и филиалы нашего района получили в прошлом учебном году технику и оборудование более чем на 8 млн. рублей».

После выступления главы района слово было предоставлено заместителю министра образования Ларисе Терновой. «Системе образования в последние годы на государственном уровне уделяется большое внимание, – сказала замминистра, – и мы прекрасно понимаем, почему. Потому что сегодня образование – основа. И говоря о тех документах, которые регламентируют деятельность работников образования, мы прежде всего говорим о национальных целях. А их две. Первая – вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и вторая – воспитание гармоничной личности. Нацпроект «Образование» и все региональные проекты в этой сфере своей основой имеют достижение этих целей».

На пленарной части заседания выступила также Наталья Цепенко, директор Кулундинской СОШ №1, депутат АКЗС, избранная недавно председателем Совета руководителей муниципальных образовательных организаций, работа которого нацелена на укрепление единого образовательного пространства в регионе и развития системы образования с опорой на лучшие управленческие практики. Наталья Владимировна рассказала коллегам о задачах Совета и направлениях его работы.

В ходе «Дня Министерства» у Ларисы Станиславны была запланирована встреча с учащимися 9-11 классов образовательных организаций райцентра. На ней «экзаменаторами» выступили обучающиеся, а замминистра – в роли «экзаменуемого». Вопросы были самого разного плана – какой была ученицей, сможет ли искусственный интеллект заменить человека в профессии, отношение к правящей партии и, конечно же, образовательного процесса – подготовки и сдачи ЕГЭ. Ответы были искренними, и потому разговор получился откровенным и обоюдополезным.

Итогом встречи стала фотография с Ларисой Станиславной.

Во второй половине дня к заместителю министра, главе района, его заместителю по соцвопросам и председателю комитета по образованию присоединилась Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова, которая присоединилась к работе «Дня Министерства». Все вместе они посетили КСОШ №2, где ведутся ремонтные работы спортзала в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и инициативы Губернатора Алтайского края Виктора Томенко «Алтайский край – поколения талантов» и детский сад «Аленушка», которому выделены в этом году средства на ремонт кровли по адресной краевой инвестиционной программе.

Ключевская общеобразовательная школа-интернат довольно часто принимает гостей. Не стала она исключением и на этот раз. Директор школы Галина Колтукова показала гостям классные аудитории, мастерские, комнаты отдыха, кабинет робототехники, тренажерный зал, которые в настоящий момент соответствуют всем предъявляемым требованиям. А стало это возможно, благодаря модернизации материально-технической базы, проведенной в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Приглашены в этот день на встречу с заместителем министра были и ветераны педагогического труда. Вопросы, которые были адресованы не только Ларисе Станиславне, но и присутствующей на встрече Депутату Госдумы Наталье Кувшиновой, были острыми и актуальными. Касались они улучшения материально-технической базы малокомплектных школ, оплаты труда педагогов, обеспечения их льготами, закрепления молодых специалистов на селе, престижа профессии.

По завершении «Дня Министерства» были подведены итоги работы восьми тематических площадок, где были обсуждены узкие вопросы по разным видам деятельности в сфере образования.

Заключительной частью мероприятия стала церемония награждения педагогов Ключевского, Кулундинского и Табунского районов Грамотами и Благодарностями Министерства образования за высокий профессионализм и добросовестное отношение к труду, а музыкальным подарком всем награжденным и присутствующим стало выступление хора Ключевской детской школы искусств под руководством Анастасии Барабаш.

Подвела итоги работы «Дня Министерства» в Ключевском районе заместитель министра Лариса Терновая. Она поблагодарила всех собравшихся за плодотворную работу, отметив, что ключевцы для этого создали комфортную обстановку и пожелала всем удачи.

Л. БЕККЕР.

Фото автора.

Автор: Людмила Беккер

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