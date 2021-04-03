Ключевский район: Не обманитесь

В настоящее время насчитываются десятки видов мошенничеств.

Фото из сети Интернет Фото

Потери доверчивых жителей исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Особенность нынешнего времени — выход через мобильную связь на банковские карты, оплата услуг в сети Интернет и мгновенное опустошение счетов.

Не обошла стороной эта беда и жителей нашего района. Так за 2020 год на 571% (с 7 до 47) возросло количество подобных фактов мошенничества. Уже в за 2 месяца 2021 года зафиксировано три случая.

В текущем году в крае, в стране мошенники придумывают всё более изощренные способы мошенничества. Так участились случаи мошеннических действий с банковскими картами, подключенными к услуге «мобильный банк». Пострадавшие от мошеннических действий всё чаще становятся владельцы сотовые телефоны, с операционной системой Android.

Сегодня в повседневной жизни используется множество разнообразных высокотехнологичных устройств – пластиковых карт, мобильных телефонов и компьютеров. Постоянно появляются новые модели, программы и сервисы. Все это делает нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и знаний. Одновременно с развитием таких устройств появляются всё новые и новые виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами.

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Телефонное мошенничество известно давно – оно возникло вскоре после массового распространения телефонной связи.

В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны и личный номер может быть у всех, от десятилетнего ребёнка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом.

Обман по телефону: требование выкупа

КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО:

Вам звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того или иного преступления. Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место или передать какому-либо человеку.

Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег. После того как гражданин оставляет деньги в указанном месте или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника или знакомого.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

SMS-просьба о помощи

SMS-сообщения позволяют упростить схему обмана по телефону. Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять пожилым или слишком юным владельцам телефонов. Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы перевода денег на счёт.

Телефонные вирусы

Очень часто используется форма мошенничества с испозьзованием телефонных вирусов. На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: «Вам пришло MMS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке…». При переходе по указанному адресу на телефон скачивается вирус и происходит списание денежных средств с вашего счета.

Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит предупреждение вида: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер …, для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0». При отправке подтверждения, со счета абонента списываются денежные средства. Мошенники используют специальные программы, которые позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений. Сразу после перевода денег на фальшивый счёт они снимаются с телефона. Не следует звонить по номеру, с которого отправлен SMS – вполне возможно, что в этом случае с Вашего телефона будет автоматически снята крупная сумма.

Ошибочный перевод средств

Вам приходит SMS-сообщение о поступлении средств на счет, переведенных с помощью услуги «Мобильный перевод» либо с терминала оплат услуг. Сразу после этого поступает звонок, и Вам сообщают, что на Ваш счет ошибочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом» либо перевести на «правильный» номер. Вы переводите, после чего такая же сумма списывается с Вашего счёта.

МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Банковская карта – это инструмент для совершения платежей и доступа к наличным средствам на счёте, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников. В последнее время участились случаи списания денежных средств с банковских карт, подключенных к услуге «мобильный банк». Если вы решили сменить сим-карту, следует заранее отключить все личные рассылки и оповещения. Отдельно стоит отметить, что обращаться с просьбой «привязать» банковскую карту к новому телефонному номеру нужно непосредственно в банк.

Предупреждаем: не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать Ваш ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, Вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банком.

Как защититься от мошенников

В последнее время наблюдается рост числа случаев мошенничества с пластиковыми картами. Всем владельцам пластиковых карт необходимо следовать правилам безопасности:

ПИН-КОД – КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код Вашей карты. Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИН-коду как к ключу от сейфа с вашими средствами. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН-код на неё – в этом случае Вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

ВАША КАРТА – ТОЛЬКО ВАША

Не позволяйте никому использовать Вашу пластиковую карту – это всё равно что отдать свой кошелёк, не пересчитывая сумму в нём.

НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД

Если Вам позвонили из какой-либо организации, или Вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне – это Ваша ответственность и обязанность.

НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ ПРИ ЕЕ УТЕРЕ

Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в списке контактов Вашего мобильного телефона.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИЩЁННЫМИ БАНКОМАТАМИ

При проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д.

ОПАСАЙТЕСЬ ПОСТОРОННИХ

Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим банкоматом.

Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой. Реквизиты и любая прочая информация о том, сколько средств Вы сняли и какие цифры вводили в банкомат, могут быть использованы мошенниками.

БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ «ЧИСТЫМ»

Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.

БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНЫМ

В случае некорректной работы банкомата – если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. Велика вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.

СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО С БАНКОМ

Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с Вашим банком – он обязан предоставить консультационные услуги по работе с картой.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ ОФИЦИАНТАМ И ПРОДАВЦАМ

В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с Вашей пластиковой картой должны происходить в Вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты Вашей карты при помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления подделки.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ

Защита от вредоносных программ

Интернет называют «миром новых возможностей». Но тем, кто только пришёл в этот мир, следует вести себя осторожно и строго следовать правилам поведения в Сети. Как и в реальном мире, в Интернете действует множество мошенников и просто хулиганов, которые создают и запускают вредоносные программы.

Уважаемые жители района! Предупреждаем Вас, что при выходе в Интернет, Ваша персональная система должна быть обязательно закодирована, электронный устройства защищены только лицензированной антивирусной программой.

Помните! Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в ближайший отдел (отделение) полиции.

Инспектор штаба отделения полиции по Ключевскому району

капитан полиции

Т.А. Бойко

Автор: Т.А. Бойко, инспектор штаба отделения полиции по Ключевскому району капитан полиции

Источник