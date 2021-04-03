Ключевский район: Не обманитесь

Берегитесь мошенников!

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В настоящее время используются следующие схемы совершения мошенничеств:

1. «Ваш родственник попал в беду», которая на сегодняшний день является самой распространенной. При совершении мошенничеств по данной схеме преступники находят потерпевших путем «прозвона» домашних телефонов. В ходе разговора представляются от имени родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные совершили тяжкое уголовное преступление, при этом выясняя все данные самого потерпевшего и его родственника, предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму. Денежными средствами мошенники завладевают следующими способами: через терминалы оплаты — путем пополнения абонентских счетов, путем денежных переводов «Блиц» через отделения банков, а также путем личного принятия, либо передачи через привлекаемых ими же лиц, которыми зачастую выступают водители такси.

2. «Вы выиграли приз», данная схема имеет следующий порядок совершения преступления: исполнитель путем рассылки ряда СМС-сообщений на абонентские номера граждан сообщает заведомо ложную информацию о том, что данный абонентский номер выиграл ценный приз, которым может являться автомобиль, либо дорогая бытовая, электронная техника и в редких случаях денежные средства. После того как потерпевший перезванивает на указанный в сообщении абонентский номер, между ним и неизвестным осуществляется беседа. В ходе, которой мошенник представляется от имени ведущего радио, оператора сотовой компании, сообщает о выигрыше и предлагает вариант по перечислению денежной суммы равной стоимости выигранного приза, когда потерпевший соглашается, то со стороны мошенника поступает предложение о переводе части суммы на абонентские номера в виду взыскания государственного налога. В данном случае денежные средства попадают в пользование преступника практически во всех случаях посредствам перевода их через терминал оплаты услуг сотовой связи, но иногда мошенники запрашивают реквизиты банковской карты для использования их при подключении к услуге операторов сотовых компаний «Мобильный кошелек».

3. «Ваша банковская карта заблокирована» для совершения мошенничества по обозначенной схеме, исполнитель рассылает СМС-сообщения на абонентские номера граждан, от имени службы безопасности банка и указывает контактный абонентский номер для обратной связи. В процессе звонка с потерпевшим происходит беседа с мнимым сотрудником службы безопасности банка, который в свою очередь поясняет, что произошел сбой системы и ряд банковских карт заблокировано, и для устранения неполадок предлагает потерпевшему при помощи банкомата произвести следующую операцию: «вставить банковскую карту – ввести пин-код – зайти в меню «оплата услуг» – выбрать «платежи» – далее «Билайн» – ввести абонентский номер – выбрать позицию «без оплаты» — забрать карту», которая в последствии приводит к автоматическому подключению услуги операторов сотовой связи «Мобильный кошелек», затем разговор заканчивается. После чего мошенник осуществляет перевод денежных средств имеющихся на карте на абонентский номер, который самим же потерпевшим и был введен ранее. Также мошенники при использовании данной схемы просят потерпевших назвать реквизиты своей банковской карты, с которой в последующем происходит перечисление денежных средств на абонентские номера по услуге «Мобильный кошелек».

4 . «Вам полагается компенсация» мошенничества данного вида совершаются в отношении престарелых граждан, т.к. последние зачастую приобретают посредствам сетевого маркетинга в пользование различные препараты, аппараты, предлагаемые под видом медицинских. Неизвестные в ходе беседы с потерпевшим выясняют приобретал ли он какой-нибудь товар из сферы сетевого маркетинга, помог ли он потерпевшему. В ходе разговора мошенник представляется от имени работника прокуратуры и поясняет, что проводилась прокурорская проверка, либо работников данной организации привлекают к уголовной ответственности и товар который был реализован является не сертифицированным, а лицам, приобретавшим его полагается компенсация в довольно крупном размере, при этом поясняет, что для получения денежных средств необходимо внести определенную сумму на расчетный счет, для проведения операции, открытия индивидуальной ячейки и т.д. После чего неизвестным оставляются либо абонентские номера якобы службы безопасности банка, либо просто номер расчетного счета. Перечисление денежных средств совершается в несколько этапов. Зачастую мошенничества совершенные указанным видом имеют большую латентность, т.к. потерпевшие ожидают обещанной компенсации и длительное время не обращаются в правоохранительные органы, а лишь спустя 2-3 месяца.

Помните! Если Вы или Ваши близкие стали жертвами мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в ближайший отдел (отделение) полиции.

Инспектор штаба отделения полиции по Ключевскому району

капитан полиции

Т.А. Бойко

Автор: Т.А. Бойко, инспектор штаба отделения полиции по Ключевскому району капитан полиции

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