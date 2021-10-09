Ключевский район: Навели чистоту
На призыв поучаствовать в уборке территории площадки ГТО откликнулись учащиеся 10 класса КСОШ № 2.
И. Капустин Фото
Недавно они приняли участие в субботнике по её благоустройству.
Работы на площадке предстояло немало. Нужно было собрать весь мусор, листву, вырвать сухую траву, подмести территорию площадки. Под руководством начальника отдела по физической культуре и спорту администрации района Ивана Капустина ребята привели в порядок территорию спортплощадки. Все трудились, не покладая рук.
«Заниматься теперь здесь будет одно удовольствие, до зимних холодов у нас еще время есть!», – сказали школьники. За пару часов цель удалось достичь. А ещё личным примером показать, как можно своими силами сделать село чище.
В. Кукуречко.
Фото И. Капустина.
Автор: Виктория Кукуречко