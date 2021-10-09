Ключевский район: Навели чистоту

На призыв поучаствовать в уборке территории площадки ГТО откликнулись учащиеся 10 класса КСОШ № 2.

И. Капустин Фото

Недавно они приняли участие в субботнике по её благоустройству.

Работы на площадке предстояло немало. Нужно было собрать весь мусор, листву, вырвать сухую траву, подмести территорию площадки. Под руководством начальника отдела по физической культуре и спорту администрации района Ивана Капустина ребята привели в порядок территорию спортплощадки. Все трудились, не покладая рук.

«Заниматься теперь здесь будет одно удовольствие, до зимних холодов у нас еще время есть!», – сказали школьники. За пару часов цель удалось достичь. А ещё личным примером показать, как можно своими силами сделать село чище.

В. Кукуречко.

Фото И. Капустина.

Автор: Виктория Кукуречко

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