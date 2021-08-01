Ключевский район: Настоящий профессионал

В первое воскресенье августа отмечается День ветеринарного работника Алтайского края.

Л. Беккер Фото

Дата этого праздника была официально утверждена в 2011 году на мартовской сессии АКЗС. С тех пор ветработники региона отмечают свой профессиональный праздник месяцем раньше, чем их коллеги по всей стране.

О значимости профессии ветеринара сказано много добрых слов. И, действительно, хотя их работа порой и незаметна для многих, но именно от нее напрямую зависит безопасность и здоровье всех нас. В профессию эту приходят осознанно, случайные люди в ней не задерживаются. Большинство тех, кто выбрал ее однажды, всю жизнь посвящают ей. Напрямую эти слова можно отнести и к Сергею Макарову, главному ветеринарному врачу Управления ветеринарии по Ключевскому району. В профессию он пришел в 2003 году после окончания института ветеринарии при Алтайском государственном аграрном университете. Первое место работы Сергея по специальности – ООО «Степное». Здесь он получил и первый опыт, и «боевую закалку», ведь работа с животными требует большого терпения и немалых физических сил. Но в профессии Сергей не разочаровался, а только укрепился во мнении, что жизненный выбор им сделан правильный.

Немалую роль в его профессиональном становлении сыграла трудовая деятельность в известном в свое время животноводческом комплексе ООО «Западное», в котором он начал работать практически со дня его основания, и даже был в Австрии, где закупали племенных «буренок» для комплекса.

С 2012 года Сергей Макаров трудится в Управлении ветеринарии по Ключевскому району. Сергей Тимофеевич выполняет все лечебные функции и активно участвует в эпизоотических мероприятиях. «Это профессионал высокого класса, беззаветно преданный своему делу, трудяга, – так характеризует коллегу исполняющий обязанности начальника Управления ветеринарии по Ключевскому району Федор Гуков, – а еще он – душа человек. Добрый, отзывчивый, безотказный, в любое время готов прийти на помощь и животным, и людям. Сергей прекрасный семьянин, вместе с женой они воспитывают трех замечательных дочек».

В воскресенье, 1 августа, профессиональный праздник ветеринарных работников Алтайского края. Мы поздравляем Сергея и всех его коллег с их днем и желаем только самого доброго.

Фото Л. Беккер.

Автор: Людмила Беккер

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