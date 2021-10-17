Ключевский район: Наши папы — лучшие
В этом году в нашей стране впервые отмечается праздник День отца, в связи с этим мы задали вопрос ребятам дошкольной группы "Золотая рыбка" детского сада "Сказка": "За что вы любите своего папу?".
Е. Молчанова Фото
И вот, что они ответили:
Юля Кулабухова:
– Я люблю своего папу, потому что он добрый и заботливый. А еще он научил меня кататься на велосипеде.
Дарья Разнатовская:
– Мой папа готовит самую вкусную гречневую кашу, а когда я была маленькая, он научил меня ходить.
Рома Ванин:
– Очень люблю своего крестного папу, потому что он самый сильный, смелый.
Матвей Сироткин:
– Своего папу я люблю за то, что он сильный и заботится о нас с мамой. Мой папа научил меня играть в футбол.
Никита Паленов:
– Я очень люблю своего деда. Он мне покупает много сладостей, умеет ремонтировать разные предметы, научил меня поднимать гантели.
Артем Коржавый:
– Мой папа смелый и сильный, всегда меня защищает.
Витя Оськин:
– Я очень люблю своего папу, потому что он красивый, отважный и добрый. Папа научил меня быть сильным.
Никита Черный:
– Своего папу я люблю за то, что мы вместе собираем конструктор «Лего» и играем в разные игры.
Олег Черный:
– Наш папа учит нас быть сильными. Мы с ним занимаемся спортом, а еще он научил меня качать пресс.
Максим Руденко:
– Я очень люблю своего папу за то, что он всегда мне помогает. И научил меня делать разные поделки.
Алина Фишер:
– Мой папа самый лучший. Он дарит мне много разных подарков.
Ответы детей можно продолжать, все дети искренне говорили о том, за что любят своих пап и дедушек.
Е. Молчанова, Н. Анисцова, воспитатели группы
«Золотая рыбка».
Автор: Е. Молчанова, Н. Анисцова, воспитатели группы «Золотая рыбка».