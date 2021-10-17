Ключевский район: Наши папы — лучшие

В этом году в нашей стране впервые отмечается праздник День отца, в связи с этим мы задали вопрос ребятам дошкольной группы "Золотая рыбка" детского сада "Сказка": "За что вы любите своего папу?".

Е. Молчанова Фото

И вот, что они ответили:

Юля Кулабухова:

– Я люблю своего папу, потому что он добрый и заботливый. А еще он научил меня кататься на велосипеде.

Дарья Разнатовская:

– Мой папа готовит самую вкусную гречневую кашу, а когда я была маленькая, он научил меня ходить.

Рома Ванин:

– Очень люблю своего крестного папу, потому что он самый сильный, смелый.

Матвей Сироткин:

– Своего папу я люблю за то, что он сильный и заботится о нас с мамой. Мой папа научил меня играть в футбол.

Никита Паленов:

– Я очень люблю своего деда. Он мне покупает много сладостей, умеет ремонтировать разные предметы, научил меня поднимать гантели.

Артем Коржавый:

– Мой папа смелый и сильный, всегда меня защищает.

Витя Оськин:

– Я очень люблю своего папу, потому что он красивый, отважный и добрый. Папа научил меня быть сильным.

Никита Черный:

– Своего папу я люблю за то, что мы вместе собираем конструктор «Лего» и играем в разные игры.

Олег Черный:

– Наш папа учит нас быть сильными. Мы с ним занимаемся спортом, а еще он научил меня качать пресс.

Максим Руденко:

– Я очень люблю своего папу за то, что он всегда мне помогает. И научил меня делать разные поделки.

Алина Фишер:

– Мой папа самый лучший. Он дарит мне много разных подарков.

Ответы детей можно продолжать, все дети искренне говорили о том, за что любят своих пап и дедушек.

Е. Молчанова, Н. Анисцова, воспитатели группы

«Золотая рыбка».

Автор: Е. Молчанова, Н. Анисцова, воспитатели группы «Золотая рыбка».

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