Ключевский район: НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Главной задачей налоговой инспекции является осуществление полноценного контроля за соблюдением всеми субъектами правильности расчета налогов, своевременности и полноты внесения платежей в установленном налоговым законодательством объеме.

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О применении ККТ в сфере общественного питания

Федеральная налоговая служба проводит отраслевой проект «Общественное питание». Цель проекта — обеление сферы общественного питания посредством комплекса мероприятий, направленных на определение причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания.

Проект призван выработать механизмы и предложения, которые позволят вывести предприятия общественного питания из теневого сектора. Мероприятия также направлены на побуждение к повсеместному применению в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники (ККТ), увеличение налоговых поступлений, проведение контрольных мероприятий в отношении недобросовестных налогоплательщиков. В конечном итоге реализация проекта будет способствовать созданию благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных участников рынка.

В настоящее время ФНС России проводит мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении ККТ, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов, подлежащих с обязательным применением онлайн-ККТ, для включения в планы проверок и проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Отбор налогоплательщиков для контрольных мероприятий будет осуществляться с риск-ориентированным подходом, а именно; проведение проверок только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков в сфере общественного питания.

Согласно статистике, в сфере общественного питания наиболее часто встречаются такие нарушения законодательства как:

 неприменение контрольно-кассовой техники (участились случаи, когда продавец требует от покупателя (клиента) совершить перевод денежных средств за проданный товар или оказанную услугу по телефону, на банковскую карту);

 невыдача чека;

 выдача чека с некорректными реквизитами (в чеке не указаны или неверно указаны дата, время и место (адрес) осуществления расчета; наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя; применяемая при расчете система налогообложения; наименование товара; сумма расчета; форма расчета (оплата наличными деньгами и (или) в безналичном порядке); QR-код; в поле «Кассир» отсутствуют или не верно указаны ФИО продавца, который осуществил продажу товара).

Межрайонная ИФНС России № 8 по Алтайскому краю обращает внимание, что любой гражданин, чей телефон имеет доступ в Интернет, может скачать разработанное налоговой службой бесплатное мобильное приложение «Проверка чека». С помощью этой программы можно быстро и легко проверить легальность кассового чека и, в случае обнаружения нарушения, в том числе, невыдачи чека, тут же, через мобильное приложение, направить жалобу в ФНС России(https://www.nalog.ru/rn22/).

Проверить кассовый чек можно двумя способами:

1. Посредством сканирования QR-кода, напечатанного на кассовом чеке (с использованием камеры мобильного устройства).

2. Путем введения платежных данных вручную по предложенной форме (все данные для ввода размещены на кассовом чеке).

Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф: на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

5.02.2021

Автор: Межрайонная ИФНС России №8 по Алтайскому краю

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