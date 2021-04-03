Ключевский район: На все руки мастер

В этом году старт весенне-полевым работам в районе будет дан намного позже, чем в прошлом.

Ю. Антошкина Фото

Только к концу второй декады месяца сельхозтоваропроизводители района планируют выводить технику на закрытие влаги. А пока в ремонтных мастерских идут последние приготовления к посевной кампании.

В крестьянском хозяйстве Ливадних Евгений Кондратенко работает почти шесть лет. Сам он живет в Северке и свой механизаторский стаж начал отсчитывать именно отсюда. После окончания школы в 1991 году он сразу начал осваивать азы профессии и вот уже тридцать лет весь полевой сезон трудится на комбайне и тракторе. А в межсезонье Евгения можно застать за токарным станком. Сначала это было его хобби, а затем оно переросло в полноценную работу. Для всего парка техники хозяйства в процессе ремонтных работ Евгений вытачивает и подгоняет детали, а потом пересаживается на трактор и выезжает на посев культур. Нынешний весенний сезон он ожидает с нетерпением, его техника уже давно полностью подготовлена к полевым работам.

Фото Ю. Антошкиной.

Автор: Виктория Кукуречко

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