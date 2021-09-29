Ключевский район: На телеканале «Катунь 24» начались студийные записи музыкантов и вокалистов проекта «Пой, Алтай!»

Сегодня в гостях у телеканала на записи инструментов и вокала побывали музыканты из Курьинского района.

Катунь 24 Фото

Новый клип мы готовим ко Дню народного единства. Выбор пал на песню «Вижу чудное приволье». Аранжировщик Андрей Вотин написал на песню ремикс и коллективы вовсю работают над записями вокала. Сегодня в гостях телеканала побывали музыканты из Курьинского района. Напомим, в прошлый раз с нами поработали почти 20 исполнителей из 12 населенных пунктов Алтайского края. В этот раз мы расширили географию исполнителей.

Съемки проекта начнутся уже на следующей неделе. Премьеру клипа можно будет увидеть уже в начале ноября в эфирах и на сайте телеканала «Катунь 24». Напомним, проект «Пой, Алтай!» объединяет десятки талантливых людей разных возрастов и профессий, живущих и работающих в Алтайском крае. Вместе с профессиональными музыкальными коллективами и сольными артистами, жители края споют любимые всеми песни.Источник: https://katun24.ru/news/661729

Автор: Катунь 24

Источник