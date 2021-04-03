Ключевский район: На шахматных полях

В Ключевском отделении Краевого шахматного клуба состоялся межрайонный шахматный турнир на Кубок депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Владимира Репкина.

В. Кукуречко Фото

В соревнованиях приняли участие юные шахматисты из Романовского и Ключевского районов, а также города Яровое. Всего было 8 команд, наш район представляли три команды.

Перед началом турнира с приветственным словом к присутствующим обратился Владимир Репкин. Он пожелал ребятам удачи, спортивного азарта, отличного настроения, бодрости духа. Получив заряд на победу, участники приступили к соревнованиям.

В результате шахматных баталий победу одержала команда Романовского района, она была награждена кубком. На втором месте закрепилась команда Ключевского района в составе Ильи Василенко, Антона Шишова, Екатерины Григорьевой, Ивана Болотникова. Третьей с небольшим отрывом от второго места стала снова команда нашего района, которую представляли Дарья Воробьева, Кирилл Кукуречко, Никита Искуль, Анастасия Кривошеева. Также победителей и призеров определяли по результатам игр на досках. В игре на первой доске второе место у Антона Шишова, третье – у Кирилла Кукуречко. В игре на второй доске серебро досталось Илье Василенко, а бронза – Никите Искуль. Иван Болотников занял третье место в игре на третьей доске. В игре на четвертой доске победительницей стала Екатерина Григорьева, почетное третье место заняла Дарья Воробьева. Наша третья команда в составе Анастасии и Никиты Анисцовых, Егора Кустова и Александра Кириченко в призеры не вошла, у этих ребят еще все впереди.

Своим мнением о прошедшем турнире поделилась Татьяна Зинец, тренер-преподаватель Романовской ДЮСШ «Олимп»: «Турнир прошел хорошо. Считаю, что дети должны больше ездить и участвовать в соревнованиях. Таких ребят сразу видно, ведь в любом виде спорта необходимы соревнования, чтобы развиваться. У меня внуки играют в шахматы, когда они ко мне приезжают в гости, один раз в день мы партию сыграем. Шахматы – это такая игра, которая учит просчитывать ходы, планировать, заставляет думать, а все это в жизни обязательно пригодится».

Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Команды, не занявшие призовые места, были награждены грамотами за участие.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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