Ключевский район: Мошенники не успокаиваются • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Отделение полиции по Ключевскому району убедительно просит граждан, которые увидели данную статью, прочесть ее внимательно до конца и рассказать об этом всем своим близким и знакомым.

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В связи с тем, что в последнее время серьезное опасение вызывает распространение дистанционных мошенничеств, совершаемые с использованием мобильной связи и сети Интернет. Не исключением стал наш Ключевской район, количество дистанционных мошенничеств из года в год неуклонно растет. Так за 12 месяцев 2020 года всего зарегистрировано на территории Ключевского района 47 таких преступлений, аналогичный период прошлого года– 7. Одной из причин совершении таких преступлений следует отметить – чрезмерная доверчивость, наивность отдельных граждан. Многим стоит вспомнить старую поговорку: «Бесплатный сыр – только в мышеловке». Желание получить быструю выгоду, не предприняв никаких усилий – толкает людей в «объятия» мошенников.

На сегодняшний день распространены мошенничества, совершаемые с номеров 8800 и 8495, которые граждане воспринимают как «горячие линии» банков. Злоумышленники сообщают, что являются сотрудниками службы безопасности банков, и что с вашего счета произошло несанкционированное списание денежных средств, либо говорят, что карта заблокирована. Просят назвать реквизиты карты, пароль CVC и коды доступа, пришедшие по СМС. Таким образом получают полный доступ к счёту и похищают деньги.

Так в июне 2020 года гражданину «Р», жителю с.Ключи, позвонил неизвестный с номера 8495…и, представившись сотрудником банка, сообщил, что по банковской карте происходят сомнительные операции. Преступник вошел в доверие и попросил назвать данные банковской карты, в результате чего получил полный доступ ко всем счетам потерпевшего, в результате чего было похищено порядка 180 000 рублей.

Граждане! Ни в коем случае нельзя подходить к банкомату и вообще выполнять какие-либо манипуляции с использованием информации о своих картах и счетах под диктовку неизвестных лиц по телефону.

Кроме этого, потребителей обманывают при сделках купли-продажи, которые заключаются через интернет. Злоумышленники выставляют объявления, потерпевшие перечисляют оплату или аванс за товар, объявления тут же исчезают, а телефоны «липовых» продавцов оказываются недоступны. Либо обратная история: потерпевшие размещают объявления, а им звонят мошенники, якобы, для того, чтобы перевести аванс. Люди сами сообщают коды и пароли доступа к счету и в результате лишаются денежных средств.

Имеют место взломы страниц в социальных сетях, когда приходят письма от имени знакомых с просьбой занять деньги. Достоверность такого письма нужно обязательно перепроверить у знакомого или близкого человека, который входит в круг друзей Вашего аккаунта и от имени которого пришло сообщение.

Популярен такой вид мошенничества как предложение помощи для оформления кредита, получении различных документов без соответствующих обучений или подготовки (аттестатов, дипломов, водительских удостоверений и т.п.). В результате граждане сами передают данные своих документов, карт, счетов, и мошенники пользуются этими данными, чтобы похитить имеющиеся на счетах средства или оформить кредит на ничего не подозревающего гражданина, а полученные в кредит деньги опять же оказываются похищенными.

Так гражданин «С», житель с. Ключи, неоднократно переводил деньги для получения водительского удостоверения, преступники обещали изготовить документы без прохождения гражданином «С» специального обучения и сдачи экзамена на ПДД, всего было переведено порядка 40000 рублей, а документы соответственно так и никто не получил.

В течении 2020 года в полицию обратились 8 граждан Ключевского района, которые заказывали товары на сомнительных, непроверенных сайтах, не читая отзывы и комментарии о них. Взамен гражданам если и приходили посылки, то в них оказывались различные предметы: фрагменты кирпича, мешочки с песком или товар явно не отвечающий заявленным требованиям.

Распространение новой короновирусной инфекции дало преступникам еще одну возможность нелегально «подзаработать», неизвестные предлагают купить медицинские приборы или лекарства, сообщают о возможности получить компенсацию. За получение этого товара предлагают перечислить на чужие счета достаточно приличные денежные суммы. В результате чего люди лишаются своих сбережений.

Следует отметить, что, будучи хорошими психологами, мошенники в телефонной беседе под различными предлогами уговаривают людей перевести деньги с их банковских карт на счет абонентского номера через те или иные платежные системы (экспресс-переводы, онлайн-сервисы) или же передать их лично в руки неустановленному лицу.

Каждый случай совершения мошенничества индивидуален и перечислить все примеры которые могут возникнуть невозможно, поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, следует соблюдать элементарные правила безопасности при обращении с банковскими картами или при совершении онлайн платежей. Банковские карты, онлайн платежи и т.п. сделаны, чтобы облегчить нам жизнь, но то же время дало новое поле для работы мошенникам.

Граждане! Нужно быть бдительными и обязательно перепроверять поступившую информацию, не поддаваться уговорам и убеждениям. Необходимо прекратить разговор со звонившим и самим перезвонить на «горячую линию» банка. Код с обратной стороны банковской карты (CVC) нельзя никому сообщать ни при каких условиях! При продаже-покупке через Интернет нужно внимательно изучать страницу продавца. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать посторонним лицам сведения о своих счетах и банковских картах, а также не совершать никаких действий со своими картами и вкладами, о которых просят незнакомые лица по телефону. При возникновении любых вопросов либо сомнений необходимо проконсультироваться непосредственно в отделении банка, позвонить на горячую линию кредитной организации, уточнить сведения по телефону доверия полиции, обратиться в ближайшую дежурную часть или даже к сотруднику полиции, которого вы увидели на улице.

Граждане! Будьте бдительны. Не отдавайте свои деньги мошенникам!

Отделение полиции по Ключевскому району.

Автор: Отделение полиции по Ключевскому району

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