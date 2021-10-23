Ключевский район: Много объемов не бывает

В рабочей обстановке встретили дорожники свой профессиональный праздник, который пришелся в нынешнем году на прошлое воскресенье.

Н. Гладких Фото

Им сейчас нельзя упускать погожие деньки, чтобы успеть выполнить все запланированные работы в срок и с положенным качеством. Мы встретились с начальником «филиала Ключевской» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Владимиром Чекановым, чтобы узнать о выполненных работах и о планах на следующий год.

– Владимир Алексеевич, какие дороги в нашем районе в этом году затронули строительные или ремонтные работы? Удалось ли реализовать все намеченные планы?

– На обслуживании филиала находится 250 км дорог, из которых 150 км с твердым покрытием и 100 км щебеночных дорог. В этом году нашим филиалом было проделано много работы по переводу грунтовых дорог в щебеночные дороги.

20 сентября 2020 года в Алтайском крае появилась третья федеральная дорога Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда до границы с Республикой Казахстан. Общая протяженность участка федеральной дороги, которую мы обсуживаем, 33 километра. Весь сезон мы выполняли работы по содержанию этого участка и восстановлению на нем щебеночного покрытия, более 20 тыс. тонн дорожно-строительного материала было вывезено на дорогу с этой целью. Всего на федеральном участке трассы филиалом будет освоено около 40 млн. рублей. Кстати, и на содержание региональных дорог в наш район также поступают немалые средства, и с каждым годом их объем увеличивается. Содержание – это удаление кустарниковой растительности по обочинам, установка дорожных знаков, зимняя очистка дорог и обработка их противогололедными материалами, летом проводится ямочный ремонт. Стоит отметить, что, начиная с мая, на ямочный ремонт мы произвели 1720 тонн асфальта.

– Планируются ли работы по укладке твердого покрытия на федеральной трассе, проходящей через наш район, в следующем году?

– Пока в ближайшие два года работы по усовершенствованию покрытия не будут проводиться. На сегодняшний день они ведутся в районе Мамонтово и Романово по направлению в нашу сторону. Сначала там все необходимо завершить. Хотя изменения могут появиться в любой момент. Но пока что, если и будут вестись дорожные работы в нашем районе, то по восстановлению верхних слоев дорожной одежды.

– Ключевцы отмечают, что за летний сезон заметно повысилось качество региональных дорог.

– У нас это автодорога К-03, которая идет от Змеиногорска к границе Новосибирской области через ряд районов. Нами осблуживается 51 километр данной автодороги, проходящей по нашему району. Мы привели в нормативное состояние участок протяженностью 10 км. от границы с Кулундинским районом по направлению к с. Ключи. Были выполнены работы по выравнивающему слою асфальтобетонного покрытия с нанесением слоя износа (шероховато-поверхностной обработке) дороги. В этом году мы освоили объемы за 2022 год на двух объектах. Участок К-03 – единственная дорога в нашем районе, вошедшая в перечень объектов краевой транспортной сети, которые отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Реализации нацпроекта в крае уделяется большое внимание, выделяются большие средства. В райцентре для безопасности движения благодаря этой программе сделали также современное освещение. Мы стали одними из первых, кто установил в черте населенного пункта 184 современных светильника, работу которых регулирует диммерное устройство, которое предназначено для изменения электрической мощности в ночное время. Такое освещение планировалось установить в близлежащих районах, повторюсь, мы оказались первыми.

Кроме того, установлены светофоры на двух пешеходных переходах. На следующий год будут проведены другие виды работ на проходящей через село Ключи дороге, с включением светофоров, в районе которых существует оживленное движение.

Кроме того, у нас проходит девять школьных маршрутов по району, им тоже уделяется внимание. Один из таких маршрутов – по селу Новополтава, там была нанесена соответствующая разметка и установлены знаки, светофор. Остальные маршруты проходят по нашим подведомственным дорогам. Из 9 школьных маршрутов один сейчас ремонтируется – это маршрут Зеленая Поляна – Красный Яр. На дороге протяженностью 4 киллометра ведется восстановление верхних слоев щебеночного покрытия, порядка двух тысяч тонн щебня надо вывезти туда.

Проблемны рога Ключи – Васильчуки, там проводились ремонтные работы по восстановлению щебеночного покрытия. К настоящему времени работы завершаются практически на всей протяженности дороги, на следующий год они будут продолжены в черте села Ключи. А пока уже порядка 17 тыс. 600 тонн щебня вывезено на дорогу.

– Расскажите также о строительстве подъезда к фермерским хозяйствам братьев Камозиных в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря ей уже второе село в нашем районе за последние два года получило участки отличных дорог.

– Да, строительством подъездов с применением современных технологий мы занимаемся уже второй год. В прошлом году стройка развернулась в Петухах – построили подъезд к крестьянским хозяйствам Юрия Леванчука и Юрия Шишова, в этом году была построена дорога на подъезде к крестьянско-фермерскому хозяйству Камозина В.Ю. Освоено порядка 16 млн. рублей. Дорога пролегает в черте села Покровка и ведет к мехтоку. Также положена водопропускная труба, установлены знаки и нанесена разметка, обустроена площадка для техники. Работы завершены, израсходовано 750 тонн асфальтобетона и порядка 4 тыс. тонн щебня.

– Удалось ли филиалу превысить объемы выполненных работ по сравнению с прошлым годом?

– Да, и причем существенно. У нас вообще такая тенденция складывается, что объемы работ с каждым годом увеличиваются. По сравнению с 2020 годом в этом году работ было выполнено на 39 процентов больше в плане финансовых вложений. Работоспособный коллектив и современная техника в дорожном хозяйстве – главные составляющие рабочего процесса.

– Было ли в филиале в этом году обновление дорожно – строительного парка и какова численность коллектива на данный момент?

– Мы получили в этом году новую комбинированную дорожную машину на базе КамАЗа и косилку-манипулятор, у нее широкий захват, поэтому мы можем теперь окашивать большие площади по обочинам. Что касается коллектива, то мы не только сохранили его в прежнем составе, но и увеличили количество работников на 11 процентов. Даже есть еще вакантные места для набора рабочих.

– Как вы и ваши дорожники отметили свой праздник?

– Пока его еще не было как такового. Необходимо сначала завершить строительный сезон, пока погодные условия позволяют работать. Пользуясь случаем, хотя и чуть позже праздничной даты, поздравляю наш коллектив и наших ветеранов с профессиональным праздником и желаю успехов, процветания и реализации всех намеченных планов. Удачи, здоровья вам и вашим близким, благополучия и личного счастья.

Ю. Антошкина

Автор: Юлия Антошкина

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