Ключевский район: Мисс весенняя улыбка -2021

Накануне Международного женского праздника – 8 марта редакция газеты "Степной маяк" традиционно объявляет конкурс "Мисс весенняя улыбка".

СМ Фото

Приглашаем представительниц прекрасного пола принять в нем участие. По условиям конкурса его победительницей станет участница, набравшая наибольшее количество голосов. Ссылку для голосования за свою фаворитку вы найдете на сайте нашей газеты https://moyaokruga.ru/stepnoymayak/. Заявки на конкурс принимаются до 1 марта 2021 года включительно. Желающих принять в нем участие ждем у нас в редакции со своими фотографиями или можно прислать фото по электронной почте klc_mayk@mail.ru. О победительнице вы узнаете в одном из мартовских выпусков газеты.

Автор: Виктория Кукуречко

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