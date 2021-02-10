Ключевский район: Меры безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

В зимнее и весеннее время на крышах зданий может скапливаться большое количество снега, а также могут образовываться сосульки, которые достигают значительных размеров.

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Особенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» из ледяных сосулек. Свисая с крыш, они угрожают здоровью и жизни людей. Чтобы избежать несчастных случаев в результате падения сосулек, необходимо быть внимательными, стараться не передвигаться близко к стенам зданий, под балконами. Стоит обходить стороной места возможного падения сосулек или снежных пластов с крыши.

Находясь в опасной зоне, человек может получить от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:

— не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям;

— предупредите об опасности детей. Игра под опасной крышей может закончиться печально;

— не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши;

— при наличии ограждения, предупреждающих аншлагов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за ограждение, обойдите опасное место другим путем;

— после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега, или ледяные осколки, то это указывает на опасность данного места;

— если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

— если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи зданий!

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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