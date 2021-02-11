Ключевский район: Межмуниципальный отдел МВД России "Кулундинский" объявляет набор на службу • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Межмуниципальный отдел МВД России "Кулундинский" объявляет набор на службу по следующим должностям:

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1. Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции

2. Полицейский (водитель) отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции

3. Участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции

4. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка)

5. Следователь следственного отделения

При поступлении на службу сотрудники обеспечиваются

следующими видами довольствия и льготами:

— стабильной заработной платой от 45 тыс. рублей;

— предоставляется полный социальный пакет;

— возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (с учётом службы в Вооруженных Силах РФ);

— предоставление жилых помещений или выплата денежной компенсации за наем жилых помещений;

— медицинское и санаторно-курортное обслуживание;

— ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных дней без учета выходных и праздничных дней и времени, затраченного на дорогу к месту проведения отпуска;

— после 10 лет службы предоставляется дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 5 дней, после 15 и 20 лет – 10 и 15 дней соответственно;

— ежегодно сотруднику и одному члену семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения очередного отпуска и обратно;

— вещевым имуществом в зависимости от условий прохождения службы.

На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане:

– не моложе 18 лет;

– независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям;

– владеющие государственным языком Российской Федерации;

– соответствующие установленным квалификационным требованиям;

– способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

По вопросам трудоустройства обращаться по тел. 22-4-83 или в дежурную часть по адресу с. Кулунда ул. Первомайская, 29.

Автор: Межмуниципальный отдел МВД России «Кулундинский»

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