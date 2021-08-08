Ключевский район: Мастерка мастер

8 августа повсеместно свой профессиональный праздник отметят строители

Л. Беккер Фото

Строитель – это, пожалуй, самая древняя и самая мирная профессия на земле. То, что мы видим вокруг себя: дома, административные здания, разного рода другие сооружения, создано людьми этой профессии. За то время, что в ООО «Моховое» работает Александр Мицура, бригадир строительной бригады, он внес немалую лепту в строительство социальных объектов нашего района, количество которых сегодня ему, как строителю, уже сосчитать не представляется возможным.

Труд строителя легким не назовешь. Это тяжелая физическая работа, которая предполагает не только умение держать в руках мастерок. И, хотя, Александр бригадир, делает он все тоже самое, что и рабочие в его бригаде. Работают они дружно, каждый отвечает не только за себя, но и за всю бригаду, которой, по словам заместителя директора ООО «Моховое» Игоря Манторова, доверяют всю самую сложную и ответственную работу.

Каждый волен своею жизнью распоряжаться сам, выбрав ту или иную профессию. Александр выбрал ремесло строителя и считает свой выбор правильным. О таких, как он говорят – «человек на своем месте». Александр с этим не спорит. Ведь он видит, как благодаря его работе и работе его коллег, день ото дня в лучшую сторону меняет свой облик наше родное село.

Фото Л. Беккер.

Автор: Людмила Беккер

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