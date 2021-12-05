Ключевский район: Мастер-воспитатель

Одним из первых в крае нагрудным знаком Министерства просвещения России "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" награжден Иван Анатольевич Солдатов.

Н. Гладких Иван Солдатов

Он — старший мастер производственного обучения Ключевского лицея профессионального образования имени А.В. Гукова.

И эта ведомственная награда действительно заслуженная. Педагогический стаж Ивана Анатольевича составляет более 17 лет. Помимо того, что он имеет необходимую в этой должности специальность инженера-механика тракторов и автомобилей, Иван Анатольевич, по словам директора лицея Владимира Васильевича Репкина, еще и талантливый педагог, постоянно занимающийся совершенствованием процесса обучения и активизацией деятельности обучающихся. Подтверждение тому – участие студентов его групп в профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году Дмитрий Ладик занял второе место по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» во втором отборочном этапе регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) -2018. В 2019 году на этом же чемпионате Александр Гриценко из его группы занял третье место, а в 2020 году на чемпионате он уже был вторым. Отличился учащийся его группы и в этом году. Алексей Киркалов в вышеназванном чемпионате занял второе место. В его группе стопроцентная успеваемость, что, несомненно, влияет и на качество знаний.

Будучи ответственным за работу учебного хозяйства, где практикуются будущие специалисты сельскохозяйственной отрасли, Иван Анатольевич руководит на опытных делянах учхоза экспериментальной деятельностью обучающихся в области растениеводства. И вообще его отличает желание узнать и познать новое, и это он стремится передать своим подопечным. Его также отличают трудолюбие, целеустремленность и инициативность. А еще – чувство ответственности за своих воспитанников. «Цель нашей работы – не только подготовка профессионала в области сельского хозяйства, – говорит Иван Анатольевич, – главное – воспитать личность».

На его счету около 200 выпускников. Всех своих ребят Иван Анатольевич стремится трудоустроить. Не выпускает из вида их профессиональную деятельность и в дальнейшем. За что выпускники его групп не раз добрым словом вспоминали и вспоминают своего мастера-наставника.

Фото Н. Гладких.

Автор: Людмила Беккер

Источник