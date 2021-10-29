Ключевский район: Мастер фотошедевров

Если бы можно было сделать опрос среди читателей ключевской газеты "Степной маяк" и выяснить, кто из сотрудников является самым узнаваемым, то, без сомнения, пальма первенства была бы за фотокорами.

Фото из архива редакции Фото

До сих пор ключевцы вспоминают добрыми словами двух фотокорреспондентов, оставивших заметный след в истории газеты – ветерана войны Илью Васильевича Смыка и Павла Петровича Калюжного, награжденного медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

Трудиться по совести

Павел Петрович Калюжный были романтиком своей профессии, которой посвятил всю жизнь. Настоящий трудяга, не считавшийся никогда со своим личным временем. Если этого требовала работа, он уезжал на ферму ни свет ни заря на утреннюю дойку, субботы и воскресенья проводил на спортивных состязаниях и никогда не брал отгулов, поскольку свою работу он ставил превыше всего. К сожалению, так было уготовано судьбой, что Павла Петровича уже нет с нами, тяжелый недуг прервал его истончившуюся ниточку жизни.

Почему фотокора люди знали больше? Да просто он всех фотографировал, делал снимки абсолютно по всем темам, в то время, как журналисты работали в соответствии только со своими. Ему достаточно было представиться «Калюжный», и люди знали, что в гости к ним пожаловал «Степной маяк». И еще, в те годы у заведующего отделом фотоиллюстраций была огромная ответственность, справиться с которой помогал богатейший опыт практической работы. Случайно стерлась у журналиста запись на диктофоне или по какой-то причине пропал блокнот – не беда, можно позвонить, переспросить, уточнить, не отходя от письменного стола, или уж на крайний случай придумать отсебятину, «налить воды» в материал, ограничившись общими фразами. А фотокор так не может, не получится снимок, нужно снова идти или ехать к тому человеку и переделывать снимок. Сейчас с развитием цифровых технологий проще, а во время работы в редакции «Степного маяка» у Павла Петровича были только пленочные аппараты (фотосъемку на цифровом фотоаппарате он освоил только в 2000 году, когда газета перешла с высокой на офсетную печать). Нужно было сфотографировать, верно подобрав для снимка выдержку и диафрагму, не допустить брака при проявке пленки, не повредить при сушке, а затем напечатать снимок нужной яркости и контрастности. А потом еще нарезать клише на специальном аппарате, который Павел Петрович в шутку называл «Яга». Но я не помню, чтобы у него не получился снимок, и материал вышел в газете «слепой». Напротив, за время работы у Павла Петровича выработался определенный стиль, и сейчас, перебирая снимки, я с точностью на девяносто процентов, а может быть и на девяносто пять, смогу определить его снимок среди других подобных.

– Часто вы видели Павла Петровича дома? – интересуюсь я у его супруги, кстати, также ветерана редакции газеты «Степной маяк» Марии Степановны.

– Честно говоря, не часто. Все время на работе задерживался, да и в выходные дни то на концертах, то на стадионах, то на избирательных участках пропадал. Работа у него была на первом месте. Он просто жил ею, но и как муж, как отец – он был замечательный, ничего не скажу. Но работу свою он все же всегда ставил на первое место.

А теперь анекдотец…

Еще одной причиной популярности среди читателей, если так можно сказать, была у Павла Петровича природная общительность, он сам знал чуть ли не половину Ключевского района. Он умел находить общий язык со всеми: и с молодежью, и со своими сверстниками, и со стариками. Подмигнет молоденькой девчушке, цокающей каблучками по асфальту мимо редакции, бросив вслед какой-нибудь комплимент, прокричит на ухо старушке, что девяносто – еще не старость, и что он обязательно приедет сфотографировать ее на столетний юбилей, расскажет механизаторам и дояркам анекдотец, а если его спрашивали, почему он на пенсии еще работает, тем он «травил» любимую историю про «анука».

– Вышел один знакомый механизатор на пенсию (в разных вариантах фамилии были разные, и жил он для новополтавцев – в Покровке, для покровчан – в Марковке, а для марковчан – в Васильчуках). А недавно встречаю его – он на лошади воду возит. «Чего дома-то не сидится?» – спрашиваю. «Да, анука заела!». «Что еще за «анука»? «Да жена моя целый день: «Петро, а ну-ка принеси воды. Петро, а ну-ка посыпь корма курам. Петро, а ну-ка прополи грядку с морковкой». И так каждый день. Махнул рукой, и снова на работу вышел».

А на самом деле работал Павел Петрович еще несколько лет после выхода на пенсию отнюдь не из-за этой «ануки», а потому что любил он свою работу и не мог представить, как это он встанет утром, и не нужно будет идти в редакцию. А Мария Степановна со своего мужа, можно сказать, пылинки сдувала и всегда потчевала его любимым тортом «Глухариное гнездо» с особым вкусом, который умеет печь только она.

Если ты пошел в газетчики…

Есть такие слова; «Если ты пошел в газетчики – навсегда забудь о покое…». Покоя, как уже было сказано ранее, у Павла Петровича действительно не было. Была только работа. Где только не мелькал он со своей фотокамерой. И даже рисковал здоровьем, стараясь «поймать» кадр. Однажды на поле во время уборки нужно было сделать снимок группы механизаторов. Просто поставить их в ряд и сфотографировать – нет, тогда бы это был не наш Павел Петрович. Выстроив их в ряд, наш фотокор дал отмашку: «Идите ко мне». У него родилась такая задумка для кадра: четверо комбайнеров, загорелых, с колосьями в руках, широко шагают по только что сжатой ниве, а сзади фоном будут несколько комбайнов и еще не убранное, колышущееся на ветру поле пшеницы.

И мужики пошли, улыбаясь, широко шагая, как им и было велено. А кадр все никак, видимо, не получался, и чтобы поймать нужный момент, Павел Петрович стал отступать назад, то и дело фотографируя. Да так увлекся, что споткнулся и упал на спину, благо в копну соломы. И как ни странно, последний кадр перед падением оказался наиболее удачным.

Вообще то, свою трудовую деятельность Павел Петрович начинал монтером эксплуатационно-технического узла связи, одно время был радистом и даже инспектором отдела культуры. Но все это было не то, никак не сочеталось с его увлечением фотографией, а работа должна быть по душе, чтобы жить ей, чтобы гореть ей. И бросив все, становится Павел Петрович фотографом сначала Ключевского быткомбината, затем Барнаульского горбыткомбината. Здесь он приобрел громадный опыт, который пригодился в дельнейшем.

В редакцию газеты «Степной маяк» Павел Петрович пришел в августе 1984 года, сменив как раз на этой должности маститого фотокора Илью Васильевича Смыка, и проработал в этой должности более тридцати лет. А это, согласитесь, немалый срок. Он был тем человеком, на кого можно было всегда положиться, зная, что не подведет.

Мастер фотошедевров

Павел Петрович Калюжный награжден множеством дипломов и почетных грамот, имеет медали «Ветеран труда» и «За заслуги в труде». Но самое главное – он был профессионалом высокого класса в своем деле, которому отдал всю жизнь. Павел Петрович был участником различных фотовыставок, проходивших в крае. Удостаивался он и премии главы администрации края. Его снимки были уникальны, их с радостью включали в фотоальбомы, которые сегодня находятся во всех библиотеках края. Павел Петрович, не сходя с одного места, мог сделать несколько фотошедевров. Как отмечалось в некрологе, «он умел видеть то, что другие люди замечали только после того, как рассмотрят фотографию Павла Петровича, удивляясь, почему они сами не видели этого раньше. Павел Петрович придавал важность каждой малейшей детали в снимке и считал, что ничего в нем лишнего быть не должно. Он был не только мастером фотопортрета, но в большей степени – мастером фотопейзажа. Его справедливо можно назвать поэтом природы, ведь каждый его снимок – это своего рода поэма. Петляющий след зайца в закатных лучах солнца, полет гусей над заросшим камышом озером, одинокая сухая сосна, бескрайние ковыльные степи – это все то, что любил сердцем фотохудожник Павел Петрович Калюжный, к чему стремилась его душа. Он был удивительный человек и очень жаль, что ушел от нас так рано».

Кстати, во многом именно благодаря Павлу Петровичу мы имеем такое уникальное издание, как книга «Ключевский район: история и современность», ведь автором почти половины фотоснимков, использованных для ее иллюстрации, были сделаны им. В Барнауле даже организовывали персональные выставки его фоторабот. А еще он увлеченно мог рассказывать о фотографии представителям молодого поколения, и во время экскурсий в редакцию школьники подолгу задерживались возле его компьютера, где Павел Петрович демонстрировал различные «фокусы» по цифровой обработке фотографий. Хочется отметить, что делал он это настолько профессионально, что перенять опыт к нему приезжали из многих других газет, в том числе из славгородской и баевской.

P.S. Медаль «За заслуги в труде» – действительно заслуженную медаль – Павлу Петровичу Калюжному вручали в редакции газеты «Степной маяк» 14 января 2015 года, сразу после празднования Дня российской печати. И вручала ее глава Ключевского района Надежда Арсентьевна Капура. Устроили по этому поводу небольшое чаепитие. Павел Петрович, сын фронтовика, снял с груди сияющую золотом медаль и мокнул в чай. И этот снимок стал достоянием редакционного архива. А чай он любил страстно. Будучи на пенсии, порой захаживал в редакцию, приносил с собой пачку какого-нибудь экзотического чая, сам заваривал, звал на дегустацию, а затем пытал нас по поводу состава трав. А теперь Павел Петрович уже не зайдет в редакцию, и на душе как-то пусто и тоскливо.

В. Бакаенко.

Фото Н. Гладких и из архива редакции.

Автор: Виктор Бакаенко

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