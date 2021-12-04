ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Ключевский район: Мамы могут все

Горняк22
10 часов Ago

В спортивно-оздоровительном комплексе "Ключи" прошли "Спортивные выходные", посвященные Дню матери.

В. Кукуречко Мамы могут все

Спортивный праздник начался с приветственного слова и поздравления Ивана Капустина, начальника отдела по физической культуре и спорту администрации района. Затем началось самое захватывающее и интересное – команды приступили к соревнованиям. Мамам с сыновьями и дочерьми предстояло соревноваться в различных спортивных дисциплинах: бросок мяча в баскетбольное кольцо, дартс, метание в цель и стрельба из пневматической винтовки. Надо сказать, что ничто так не сближает, как совместные соревнования и развлечения. Многие участники пришли целыми семьями. Папы изо всех сил поддерживали свои команды, а участники старались как можно больше набрать очков. Во время соревнований они показали свою быстроту, ловкость и точность. В спортивном зале царили веселье и смех, а задорная музыка поднимала настроение всем присутствующим.

Всего участвовало пять команд с девочкой и семь с мальчиком. Все участники показали отличные результаты, поэтому проигравших не было. Мамы были награждены грамотами, а дети – сладкими призами.

Организаторы выражают благодарность семьям за то, что они смогли найти время и приняли участие в соревнованиях.

В. КУКУРЕЧКО (текст и фото).

Автор: Виктория Кукуречко

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