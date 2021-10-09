Ключевский район: Лучшая из лучших

В Барнауле были подведены итоги регионального этапа Российской национальной премии "Студент года – 2021" среди профессиональных образовательных организаций.

Фото из архива Т. Евсеич Фото

Она является уникальной возможностью для студентов, осваивающих образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования и ведущих активную студенческую жизнь, проявить себя и доказать, что они самые лучшие!

Так, в индивидуальной номинации «Общественник года» победителем стала Татьяна Евсеич, студентка Славгородского педагогического колледжа по специальности «Преподавание в начальных классах». Для участия в премии она организовала общеколледжный онлайнконкурс патриотической песни «А песни тоже воевали…». Проект был направлен на формирование у подростков и молодежи патриотического отношения к Родине, воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма. Всего в региональном этапе премии приняли участие 29 студентов профессиональных образовательных организаций.

Премия «Студент года-2021» проводится в три этапа: региональный этап, всероссийский заочный этап, финал. Теперь Татьяна уже готовится к участию в следующем этапе. Также недавно она стала победителем в конкурсе фотографов города Славгорода в номинации «Наше будущее – дети». И совсем скоро она примет участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Впереди у Татьяны – защита диплома и сдача экзаменов, а затем поступление в высшее учебное заведение по выбранной профессии.

Напомним, что Татьяна Евсеич – выпускница КСОШ № 2, свои лидерские и творческие качества проявляла еще в школьной жизни.

Пожелаем Татьяне удачи и победы во всех конкурсах!

В. Кукуречко.

Автор: Виктория Кукуречко

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