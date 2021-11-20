ГОРНЯК22 20.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Любимой маме посвящается

Горняк22
5 часов Ago

Ко Дню матери газета "Степной маяк" объявляет фотоконкурс "Любимой маме посвящается".

Фото из сети Интернет Конкурс

В конкурсе могут участвовать все независимо от возраста, рода деятельности и увлечений. От каждого участника принимается не более 1 работы.

Порядок проведения – участники присылают свои работы на электронную почту klc_mayk@mail.ru, в сообщения социальных сетей газеты или приносят в редакцию до 23 ноября. Фотографию необходимо дополнить рассказом о маме: чем занимается, увлечения, интересный случай из жизни. Независимое жюри выберет 3 лучших фотоработы, которые раскрывают условия конкурса.

Победители получат памятные подарки и дипломы «Степного маяка». Информация о победителях будет опубликована на сайте, в социальных сетях и на страницах газеты.

Автор: Виктория Кукуречко

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