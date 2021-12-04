Ключевский район: Лидеры намечаются

Стартовало первенство района по волейболу среди коллективов физической культуры.

И. Капустин На волейбольной площадке

В нем принимают участие пять команд: «Дорожник» (сотрудники филиала Ключевской ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»), «Школьники» (учащиеся КСОШ № 1 и 2), «Преподаватели» (педагоги общеобразовательных учреждений района), «Полиция» (отделение полиции по Ключевскому району МО МВД РФ «Кулундинский»), «Лицей ПО» (Ключевский лицей профессионального образования им. А. Гукова).

На сегодняшний день уже состоялось три матча. Игра между «Полицией» и «Преподавателями» закончилась со счётом 3:0 в пользу стражей порядка. Команда «Лицея ПО» со счетом 3:1 обыграла «Дорожника». В матче со «Школьником» уверенную победу со счетом 3:0 одержал «Дорожник».

Автор: Виктория Кукуречко

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