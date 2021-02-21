Ключевский район: Кубок Надежды

Минувшая суббота в селе Новополтава стала днем большого хоккея.

И. Танцурова Фото

На местном хоккейном корте состоялся традиционный межрайонный турнир по хоккею с шайбой на приз Надежды Курченко. Соревнования были посвящены 50-ой годовщине подвига нашей землячки Надежды Владимировны Курченко, погибшей от рук террористов на борту самолета при исполнении служебных обязанностей.

Даже морозный день не помешал турниру состояться. Трем командам в трех играх предстояло выявить сильнейших. В этом году на полтавском льду собрались спортсмены из Новополтавы, Кулунды и Ключей. Любой турнир всегда обещает интересную спортивную интригу, и нынешний не стал исключением.

Перед началом состязаний на лед вышли команды и их представители. Лариса Вебер, глава Новополтавского сельсовета, поприветствовала всех любителей хоккея – игроков и болельщиков, объявила о начале соревнований, представила команды и судейский состав. Пожелала хоккеистам мужества, настойчивости на пути к победе, благородства в игре и спортивного уважения, а болельщикам – жаркой игры и отличного настроения.

И вот свисток судьи – началась первая встреча. «Первооткрывателями» корта стали команды «Новополтава» и «Кулунда». Игра с первых минут приняла напряженный характер. Шайба летала от одних ворот к другим. И только в третьем периоде удалось хозяевам увеличить разрыв в счете. В итоге первая игра закончилась со счетом 4:2 в пользу новополтавцев.

Во второй игре встретились хоккеисты ХК «Кулунда» и ХК «Ключи». Горячая поддержка болельщиков давала командам большой стимул для красивой игры. Между командами разыгрались нешуточные баталии, в результате которых ключевцам удалось обыграть соперника со счетом 10:5. Все с нетерпением ждали финал. И вот – вбрасывание! Заскрипел лед под коньками игроков. Стало жарко! Новополтавцы и ключевцы не уступали друг другу на протяжении всей игры. Но удача улыбнулась хозяевам турнира – 5:3.

Итак, в итоге проведенных игр места распределились следующим образом: первое место – ХК «Новополтава», второе – ХК «Ключи», третье – ХК «Кулунда». Лучшими игроками турнира были признаны: Александр Шперлинг (с. Новополтава), Сергей И (с. Кулунда), Никита Подгорный (с. Ключи). Лучший нападающий – Владимир Дрепак, лучший защитник – Никита Прокопенко, лучший вратарь – Денис Спольник, лучший бомбардир – Игорь Манторов.

Хочется отметить игру самого юного участника турнира Анатолия Тарасенко, игравшего за команду «Новополтава». Его мастерству на льду могут позавидовать многие взрослые игроки. Вот за такими юными спортсменами будущее хоккея!

После окончания соревнований состоялось торжественное награждение. Команды-участники были награждены памятными кубками, грамотами и денежными призами, лучшие игроки команд – памятными статуэтками и грамотами.

Глава сельсовета поблагодарила спортсменов и болельщиков за активное участие в мероприятии, а судей – Александра Пухтеева и Андрея Черкасского – за честное судейство. «Мы все получили огромное удовольствие от хоккейных соревнований! Каждая команда достойна наилучших похвал. Такие турниры необходимы для развития сельского спорта, популяризации здорового образа жизни. При такой поддержке – наш хоккей будет жить!» – в заключении подчеркнула Лариса Вебер.

В организации турнира приняли участие кх В. Григоренко и администрация Новополтавского сельсовета. Участники и организаторы турнира выражают огромную благодарность Владимиру Григоренко за оказанную финансовую помощь в проведении данного спортивного мероприятия и за поддержку сельского спорта в селе.

Все любители хоккея – участники и болельщики, зарядились энергией и положительными эмоциями, данное событие стало настоящим праздником для всех гостей и жителей нашего села.

И. Танцурова,

текст и фото.

Автор: Виктория Кукуречко

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