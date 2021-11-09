Ключевский район: Краевой Минздрав расскажет — сколько барнаульцам стоят в очереди за вакциной

Студенты Барнаульского базового медколледжа ведут мониторинг в торговых центрах "Весна", "Праздничный" и "Геомаркет". Это самые популярные в городе места, где можно поставить прививку от коронавируса без записи. ⁣

ЦУР Фото

Количество пришедших на вакцинацию и примерное время ожидания в очереди каждый час обновляется на сайте регионального Минздрава – zdravalt.ru

Использование сервиса – самый быстрый способ поставить прививку в краевой столице.

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По последним данным краевого оперштаба, вакцинацию прошли 716,5 тыс. жителей региона. Темпы заболеваемости приближаются к отметке 480 случаев в сутки. В госпиталях находится почти 4 тыс. человек.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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