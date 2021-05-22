Ключевский район: Конкурс детства и творчества

В районном Доме культуры состоялся X конкурс творчества для детей дошкольного возраста "Первые шаги", который дал старт двухмесячному марафону "Семейный калейдоскоп".

В. Кукуречко Фото

Уже с самого начала зал был полон зрителей, повсюду звонкий детский смех, волнение педагогов и родителей… Поддержать маленьких артистов пришли их родители, бабушки и дедушки, друзья, знакомые. Несмотря на юный возраст, все участники ответственно отнеслись к подготовке своих номеров. Сценическое мастерство юные таланты демонстрировали в четырех номинациях: вокал соло, групповой вокал, хореография и свободный стиль.

Ведущими праздника были Дмитрий Леснов и Полина Ходусова, учащиеся КСОШ № 1. Они сразу настроили всех присутствующих на положительную волну. Кстати, такой шквал аплодисментов можно услышать не на всех мероприятиях. Ведь, когда на сцене дети – эмоции сдержать просто невозможно. Надо было видеть, как старались они, исполняя номера. И каждый из представленных ими номеров отличался в силу возраста исполнителей. Они покоряли своей непосредственностью, искренностью, лучезарными улыбками и, конечно, артистизмом. Каждый номер сопровождался овациями.

В конкурсе участвовали воспитанники детских садов района: «Теремок», «Сказка», «Колосок» и другие. Жюри в составе Екатерины Петрушкиной, преподавателя ДШИ, руководителя фольклорного ансамбля «Цветень», Оксаны Прокопенко, преподавателя ДШИ, и Евгении Палюх, учителя-логопеда КСОШ № 2 и детского сада «Сказка», подводило итоги по заявленным категориям.

Итак, дипломами участников были награждены Георгий Блинов, Васильчуковский СДК («Свободный стиль», 3-5 лет), «Фантазеры» из детского сада «Сказка» («Свободный стиль», 6-8 лет). Также дипломами участников были награждены Станислав Лопатин, Никита Тихонов, Михаил Шидловский с песней «Моя армия» («Вокал», 6-8 лет). Дипломом III степени в номинации «Свободный стиль», в возрастной группе 3-5 лет были награждены Вячеслав Макаров и Тимур Литовченко. В номинации «Свободный стиль», 6-8 лет, Дипломом III степени были награждены Николай Гузеев и Валерия Решетько («Вокал соло», 6-8 лет). Хореографический коллектив «Солнышки» и воспитанники детского сада «Колосок» в возрастной группе 6-8 лет, в номинации «Хореография», были удостоены Диплома III степени. Дипломом II степени в номинации «Свободный стиль», возрастная группа 3-5 лет, награждена была Мария Прокошкина. Аналогичного диплома удостоились Софья Брынзина и Арина Остапенко («Свободный стиль», 6-8 лет). Хореографический коллектив «Ромашка» (детский сад «Теремок») был награжден Дипломом II степени. Победителем в номинации «Свободный стиль», возрастная группа 3-5 лет, стал Арсений Башкин. В номинации «Свободный стиль», возрастная группа 6-8 лет, победителями стали Александр Сидоренко и Андрей Богданов. Ольга Полищук и Никита Зотов признаны победителями в номинации «Вокал соло», возрастные группы 3-5 лет и 6-8 лет. В номинации «Хореография», возрастная группа 3-5 лет, лучшими были признаны Арина Шклярова, Никита Прокудин и Артем Казаков. В возрастной группе 6-8 лет этой же номинации победителями стала студия детского творчества «Малышарики».

Приятным моментом стала церемония награждения, лица всех участников светились от счастья. Кстати, подарки победителям конкурса в номинации «Вокал соло» были предоставлены Викторией Анищенко, руководителем МГЕР Алтайского края, которая присутствовала на конкурсе творчества для детей.

С ответным словом выступила председатель жюри Екатерина Петрушкина, она поблагодарила всех участников, руководителей, родителей за подготовку детей к конкурсу и вручила сертификаты участникам: Максиму Ливаднему, Олесе Тимошенко, Ольге Полищук, Евгении Крамарь, Арине Шкляровой, Софии Ливадней и Никите Прокудину. Они дают право быть зачисленным в ДШИ без вступительных экзаменов.

Стоит добавить, что бурными аплодисментами зрители в зале встречали хореографический коллектив «Ягодки» театра танца «Апрель», руководитель Марина Михайлова, которые выступали вне конкурсной программы, хотя их выступления были достойны конкурсного участия. Также вне конкурсного участия выступила Алина Степкина.

Хочется верить, что с каждым годом количество участников данного конкурса будет увеличиваться и «Первые шаги» станут отправной точкой в мир творчества.

В. КУКУРЕЧКО, текст и фото.

Автор: Виктория Кукуречко

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