Ключевский район: Комментарий главы Ключевского района Дениса Леснова

В своем отчете о социально-экономическом развитии региона губернатор края Виктор Томенко широко осветил один из самых сложных периодов, когда всем нам пришлось пережить две волны коронавируса, и который, кстати, еще и сегодня переживает наш край.

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В самом начале доклада Виктор Петрович отдал должное медицинским работникам, которые в прошлом году были в первых рядах в борьбе с коронавирусной инфекцией – это врачи, медсестры, бригады скорой помощи, добровольцы.

В течение многих месяцев они оказывали помощь тем, кто в силу обстоятельств оказался на больничной койке или на самоизоляции. Они, действительно, в полной мере заслуживают слова благодарности, поскольку их работу многие ощутили на себе.

В непростой год кардинальной перестройки всей экономики, в связи с новыми вызовами времени, наш район при существенной и своевременной поддержке краевого Правительства, в том числе и финансовой, смог стабилизировать ситуацию во всех сферах, и не только стабилизировать, но и успешно реализовать все намеченное на прошлый год, в том числе гранты по поддержке местных инициатив, проекты по благоустройству территорий.

Мы в своем отчете отразили все, что сделано за год.

В докладе губернатора прозвучали посылы о еще большей поддержке муниципалитетов, это касается не только повышения заработной платы муниципальных служащих. По данным статистики, этот показатель существенно отстает от средней заработной платы в других отраслях – образовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, хотя ответственность за свои решения они несут существенную. Более 4 миллиардов рублей в крае будет направлено в муниципалитеты на решение целого спектра жизненно-важных вопросов для районов края, и это позволит более последовательно решать застарелые проблемы региона.

В прошлом году, к примеру, мы столкнулись с проблемами в транспортной сфере, но сегодня, и это также прозвучало в отчете. Муниципалитетам планируется направить 300 миллионов рублей на поддержку отрасли поселенческих и межпоселенческих пассажирских перевозок для приобретения новых автобусов.

В целом, краевым правительством проделана плодотворная работа по решению важных проблем, что и было отмечено в отчете, но на этот год намечены большие задачи, над решением которых нам всем, каждому на своем месте, предстоит кропотливо работать, чтобы воплотить их в жизнь.

Автор: Виктор Бакаенко

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